Die Infektionszahlen bleiben auf einem hohen Niveau. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Bisher gab es in Österreich 3.387.012 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (18. März, 9:30 Uhr) sind österreichweit 15.344 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 2.926.418 wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.048 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 207 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 1.683

Kärnten: 3.118

Niederösterreich: 11.368

Oberösterreich: 10.443

Salzburg: 3.041

Steiermark: 7.380

Tirol: 2.596

Vorarlberg: 1.786

Wien: 9.697

(red, 18.3.2022)