Die Zahl der Neuinfektionen ist in Indien laut offiziellen Berichten niedrig. In den vergangenen Tagen wurden täglich 2.500 Fälle registriert

In dieser Galerie: 2 Bilder Die teilnehmenden Inder freuten sich offenbar. Foto: APA/AFP/SANJAY KANOJIA Farbenfroh. So lässt sich das Festival beschreiben. Foto: APA/AFP/ARUN SANKAR

Neu-Delhi – Millionen Menschen in Indien haben das hinduistische Frühlingsfest Holi gefeiert – weitgehend ohne Corona-Einschränkungen. Bilder aus verschiedenen Landesteilen am Freitag zeigten, wie sich Menschen in Mengen und ohne Masken mit Farbpulver bewarfen und sich die Farben gegenseitig ins Gesicht schmierten, wie es die Tradition will.

Einschränkungen im vergangenen Jahr

Während es im vergangenen Jahr teils gewisse Einschränkungen gab, sind die offiziellen Infektionszahlen in Indien derzeit auf einem sehr niedrigen Niveau. In den vergangenen Tagen wurden jeweils rund 2.500 Neuinfektionen registriert – bei mehr 1,3 Milliarden Menschen in dem Land.

Das beliebte Fest wird in dem Riesenland nicht überall gleich und am selben Tag gefeiert. Eine Holi-Variante im Bundesstaat Uttar Pradesh heißt Lathmar Holi, bei der Frauen zunächst Männer symbolisch mit Stöcken schlagen, die versuchen, sie mit dem Farbpulver zu bewerfen. Diese schützen sich wiederum mit einem Schild. Teils wird beim Holi-Fest auch ein Scheiterhaufen verbrannt, was ein Symbol des Siegs des Guten über das Böse ist. Beim Hola Mohalla im Bundesstaat Punjab gehören auch das Reiten auf Pferden und Kampfkunst dazu. (APA, 18.3.2022)