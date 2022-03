Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bei seinem Antrittsinterview im März. Foto: Heribert Corn

Die Maskenpflicht in Innenräumen steht offenbar kurz vor ihrem Comeback. Wie dem STANDARD aus mehreren Quellen bestätigt wurde, laufen derzeit finale Gespräche auf politischer Ebene und mit Expertinnen und Experten. Wie es aussieht, soll noch am Freitag eine Pressekonferenz abgehalten werden, in der die Rückkehr einer weitreichenderen Maskenpflicht verkündet wird. Über die Details wird noch verhandelt.

Derzeit gilt die Maskenpflicht österreichweit nur im sogenannten lebensnotwendigen Bereich: im Supermarkt, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Apotheken. Die Stadt Wien ist strenger, hier gilt die Maskenpflicht schon jetzt in sämtlichen Innenräumen – also im gesamten Handel sowie etwa im Kulturbereich. Österreichweit wurde die weitereichende Maskenpflicht am 5. März im Zuge der großen Öffnung abgeschafft.

Hin und Her rund um Maßnahmen

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hatte in den vergangenen Tagen bereits immer wieder angedeutet, dass es angesichts der Lage in den Spitälern nun doch wieder zu Verschärfungen kommen könnte. Davor hatte er sich tagelang recht klar dagegen ausgesprochen. Die Rückkehr von Maßnahmen sei in der Bevölkerung nach der kürzlich erfolgten großen Öffnung nicht vermittelbar, war zu dieser Zeit das Argument. Die Lockerungsschritte Anfang März hatte noch sein Vorgänger Wolfgang Mückstein (Grüne) auf den Weg gebracht – der allerdings vor Inkrafttreten der Lockerungen zurücktrat. (Katharina Mittelstaedt, 18.3.2022)