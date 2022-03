Auch "Star Trek"-Darsteller William Shatner ist schon mit Blue Origins New Shepard ins All gestartet. Foto: imago images/ZUMA Wire/Blue Origin

Das von Jeff Bezos gegründete Weltraumunternehmen hat einen ursprünglich für kommende Woche angesetzten Flug mit "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson verschoben. Der neue Termin ist für den 29. März angesetzt, außerdem wird der Comedian nicht wie ursprünglich geplant mit an Bord sein.

In einer kurzen Mitteilung, die zuerst auf Twitter gepostet wurde, gab das Unternehmen keine unmittelbare Erklärung für die Änderung oder Davidsons Rückzug von der Passagierliste bekannt.

Davidson, 28, Lebensgefährte der Prominenten Kim Kardashian, war erst am Montag offiziell als "Ehrengast" von Blue Origin benannt worden. Er sollte zusammen mit fünf zahlenden Kunden an dem ursprünglich für den 23. März geplanten Flug teilnehmen. Da "Davidson nicht mehr in der Lage ist, an dem neuen Flug teilzunehmen", sagte Blue Origin, dass man das sechste Besatzungsmitglied "in den kommenden Tagen" bekannt geben werde.

Die weitere Passagiere des Blue Origin-Flugs

Bei den fünf bereits bekannt gegebenen Mitgliedern handelt es sich um den Angel-Investor Marty Allen, den Immobilienveteranen Marc Hagle und seine Frau Sharon Hagle, den Professor der University of North Carolina Jim Kitchen und George Nield, den Gründer und Präsidenten von Commercial Space Technologies.

Wie die ersten drei Gruppen von Blue Origin-Passagieren werden sie in einem sechs Stockwerke hohen Raumschiff namens New Shepard mitfliegen, das von Blue Origins Startplatz in der Nähe der westtexanischen Stadt Van Horn abheben wird. Die suborbitale Spritztour, die vom Start bis zur Landung etwa 10 Minuten dauert, führt die Passagiere in eine Höhe von 106 km, wo sie einige Momente der Schwerelosigkeit erleben, bevor sie zur Erde zurückkehren und mit Hilfe eines Fallschirms landen.

Bisherige Weltall-Touristen

Bezos, der milliardenschwere Gründer des Online-Einzelhandelsriesen Amazon, nahm im vergangenen Juli selbst am ersten bemannten Flug von Blue Origin ins All teil. Er begleitete seinen Bruder Mark Bezos, die achtzigjährige Fliegerin Wally Funk und eine 18-jährige Niederländerin.

Zu den späteren Passagieren gehörten der 90-jährige "Star Trek"-Darsteller William Shatner, der als ältester Mensch ins All flog, der "Good Morning America"-Moderator Michael Strahan und die älteste Tochter des Pionier-Astronauten Alan Shepard, nach dem das Raumschiff von Blue Origin benannt ist. (Reuters/red, 18.3.2022)