Sepp Schellhorn hilft nach 2015 zum zweiten Mal in einer Flüchtlingskrise. Foto: APA / HELMUT FOHRINGER

In Europa gibt es hunderttausende Hotels. Fast alle haben pandemiebedingt weniger Gäste. Allein Österreich zählt 67.000 Beherbergungsbetriebe, mehr als die Hälfte der Hotelbetten bleiben aktuell leer. Warum sollte man ungenutzten Raum nicht Flüchtenden aus der Ukraine überlassen? Wenn jeder professionelle Gastgeber nur ein Zimmer zur Verfügung stellte, wäre auf einen Schlag vielen Menschen geholfen.

Vor zwei Wochen sind das die Gedanken des Salzburger Hoteliers Sepp Schellhorn. Sofort danach geht er die Sache an. Innerhalb weniger Stunden folgt auf die Idee zu "Ein Hotel, ein Zimmer, ein Europa" eine technische Umsetzung. Unter 1hotel1family.eu registrieren sich Hoteliers aus ganz Europa und bieten Geflüchteten kostenlos Wohnraum und ein wenig Privatsphäre an. Bis dato nehmen schon mehr als 200 Hotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Südtirol teil – viele wollen das vorerst für drei Monate tun. In Schellhorns Hotel Seehof in Goldegg sind fünf Frauen und vier Kinder aus der Ukraine auf unbestimmte Zeit seine Gäste. Der 54-jährige Pongauer, der bis zu seinem Rückzug aus der Politik im Juni 2021 stellvertretender Bundesvorsitzender der Neos war, ist selbst Vater von drei Kindern und verheiratet.

Die Grenzen der Menschlichkeit

Trotz der Hilfsbereitschaft vieler Hoteliers sieht Schellhorn die Grenzen der Aktion. So gebe es in manchen Regionen ein Überangebot an freien Zimmern, weil Geflüchtete nicht effizient genug weiterreisen könnten. Vor diesem Hintergrund rief der Hotelier Logistikprofis wie die Post oder Amazon, aber auch Airbnb und Booking dazu auf, mit ihren performanten Plattformen zu helfen. Seine Einschätzung von dem, was sonst noch dringend gefordert sei, formulierte Schellhorn in einem Zehn-Punkte-Programm auf Twitter. Darunter: Der Staat dürfe sich nicht auf die Anstrengungen der Zivilgesellschaft allein verlassen, denn: "Die Menschlichkeit wird Grenzen sehen."

Schellhorn dürfte einem breiteren Publikum auch durch Auftritte in Kochshows ein Begriff sein. In der Sendung "Kitchen Impossible" war er schon als Aufgabensteller für die deutschen Köche Tim Mälzer und Tim Raue zu sehen und zuletzt an der Seite des Spitzenkochs Konstantin Filippou als Herausforderer von Mälzer und Raue.

Die Herausforderung ist für den Gastronomen nun wieder eine andere, aber bekannte. Schellhorn hat sich bereits in der Flüchtlingskrise 2015 als wichtiger Krisenkoordinator der Zivilgesellschaft bewährt. (Sascha Aumüller, 21.3.2022)