Die Kugeln sind gefallen. Foto: APA/Coffrini

Nyon – David Alaba trifft im Viertelfinale der Fußball-Champions League mit Real Madrid auf Titelverteidiger Chelsea. Wie die Auslosung im UEFA-Sitz in Nyon am Freitag ergab, werden die Engländer gegen die Spanier zunächst zu Hause antreten. Bayern München (Marcel Sabitzer) bekommt es mit Villarreal zu tun, das erste Duell erfolgt in Spanien. Manchester City trifft auf Atletico Madrid, Benfica Lissabon (Valentino Lazaro) auf Liverpool. Spieltermine sind am 5./6. bzw. 12./13. April.

Im Halbfinale trifft der Sieger aus Manchester City gegen Atletico auf den Gewinner aus Chelsea gegen Real. Das zweite Halbfinale bestreiten der Gewinner aus Benfica gegen Liverpool gegen den Aufsteiger von Villarreal gegen Bayern. Das Finale steigt am 28. Mai im Stade de France in Saint-Denis bei Paris.

Frankfurt vs. Barcelona

Oliver Glasner, Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker treffen mit Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa-League auf den FC Barcelona. Wie die Auslosung im UEFA-Sitz in Nyon am Freitag ergab, werden die Deutschen gegen die Spanier zunächst zu Hause antreten. RB Leipzig bekommt es nach einem Achtelfinal-"Freilos" mit Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo zu tun. West Ham United trifft auf Lyon, Braga auf die Glasgow Rangers.

Im Halbfinale trifft der Sieger aus Leipzig gegen Atalanta auf den Sieger aus Braga gegen Rangers. Der Gewinner aus West Ham gegen Lyon trifft zunächst zuhause auf den Sieger aus Frankfurt gegen Barcelona. Spieltermine sind der 7./14. April bzw. 28. April/5. Mai, das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla. (APA; 18.3.2022)

Champions League:

Viertelfinale:

Chelsea – Real Madrid (Alaba)

Manchester City – Atletico Madrid

Villarreal – Bayern München (Sabitzer)

Benfica Lissabon (Lazaro) – Liverpool

Halbfinale:

ManCity/Atletico – Chelsea/Real

Benfica/Liverpool – Villarreal/Bayern

Spieltermine:

Viertelfinale 5./6. bzw. 12./13. April, Semifinale 26./27. April bzw. 3./4. Mai, Finale am 28. Mai im Stade de France in Saint-Denis bei Paris

Europa League:

Viertelfinale:

RB Leipzig (Laimer) – Atalanta Bergamo

Eintracht Frankfurt (Trainer Glasner, Hinteregger, Ilsanker) – FC Barcelona

West Ham United – Olympique Lyon

SC Braga – Glasgow Rangers

Halbfinale:



Leipzig/Atalanta – Braga/Rangers

West Ham/Lyon – Frankfurt/Barcelona

Spieltermine:

Viertelfinale 7. bzw. 14. April, Halbfinale 28. April bzw. 5. Mai, Finale am 18. Mai im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán von Sevilla