25.3.-27.3.

Pop-Up von Shohei

Foto: Shohei

Lisa Pek und Shohei Yamamoto vom austrojapanischen Modelables Shohei veranstalten vom 25. bis 27.3. am Getreidemarkt 15 mit der Marke Kate & Kon ein Pop-Up-Event.

Öffnungszeiten:

Freitag 12 – 20 Uhr, Samstag 10 – 20 Uhr, Sonntag: 10 – 19 Uhr

Getreidemarkt 15, 1010 Wien

Am 1. und 2. April lädt das Label zu einem Pop Up Store Corner im Nouw Store in Wien ein.

Freitag 11 – 18 Uhr, Samstag 11 – 19 Uhr

Nouw Store, Neubaugasse 80, 1070 Wien

www.shohei-collection.com

---

24.3. bis 7.4. Wachau Gourmet Festival, 25.3. bis 1.5. Felix Wirtshaus Festival

Essen im Landhaus Bacher Foto: Landhaus Bacher/Günter Standl

Die dreizehnte Auflage des Wachau Gourmet Festivals geht ab 24.3. wieder mit zahlreichen Gastköchen über die Bühne. Thomas Dorfer kocht nicht nur selbst auf, sondern hat Mister Chang aus München ins Landhaus Bacher geladen, der spanische Drei-Sterne-Koch Paolo Casagrande kocht auf Schloss Dürnstein.

24. März bis 7. April 2022, Programm und Veranstaltungsorte unter vinaria.at

---

Zeitgleich startet am Wochenende auch das Felix Wirtshausfestival rund um den Traunsee-Almtal. Neben den ansässigen Köchinnen und Köchen wie Lukas Nagl werden auch zahlreiche Gäste wie Paul Ivic, Haya Molcho oder Max Stiegl dabei sein.

Wirtshausfestival Felix 2022, 25. 3. bis 1. 5. 2022, Programm und Tickets unter: www.wirtshausfestival.at





31.3. & 1.4.: Open Fashion Studios – Ein Rundgang durch Österreichs Modeszene

Foto: Open Fashion Studios

Am 31. März und am 1. April laden das neu gegründete Austrian Fashion Board und Austrianfashion.net zu den ersten Open Fashion Studios, einem Rundgang durch offene Ateliers, Shops, Pop-ups und kleine Handwerksbetriebe. Österreichweit geben mehr als 60 Teilnehmer*innen an 52 Locations persönliche Einblicke in unterschiedliche Arbeitswelten.

Das neue Format will das Interesse an der lokalen Modeszene für Endkonsumenten und Endkonsumentinnen stärken. Dabei wird an zwei Tagen und Abenden die große Vielfalt österreichischer Mode sichtbar: vom Abendkleid bis zur Streetwear, von Tradition bis zur Avantgarde, sowie Schmuck und Accessoires.

Open Fashion Studios



Am 31. März und am 1. April, 12 bis 20 Uhr (Wien, Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich, Vorarlberg)

Website mit Karte

1. & 2. April: Mit alles Kulinarikfest

Ganz neu im Kulinarikbereich ist das "MIT ALLES – Kulinarikfest für moderne Gourmets und Gourmands", veranstaltet von Feschmarkt-Gründerin Katrin Hofmann und ihrem Partner Daniel Steinauer im ViennaBallhaus. Kooperiert wird dabei mit Hannahs Plan und The Wine Rebellion. Ausgewählte Kleinproduzentinnen und -produzenten laden zum Verkosten und Kaufen ein, der Schwerpunkt liegt auf Naturweinen, Delikatessen und Tischkultur. Zusätzlich gibt es einen Kochbuchtausch-Corner sowie eine Tombola.

1.-2. April 2022

Fr 1. April 14-22 Uhr

Sa 2. April 11-20 Uhr

ViENNABallhaus Berggasse 5, 1090 Wien

Eintritt 20 Euro VVK 15 Euro

Mitalles.xyz

(red, 25.3.2022)