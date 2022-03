Jede Menge Konzert und viel mediale Begleitmusik: Am Samstag steigt im Happel Stadion das Benefizevent "We Stand With Ukraine". Foto: ORF

Wien – 14 österreichische Musikacts, zehn Stunden Live-Programm, ein ausverkauftes Wiener Ernst-Happel-Stadion und viel mediale Begleitmusik: Das Benefizkonzert "We Stand with Ukraine" zugunsten der Volkshilfe und Nachbar in Not für die Flüchtenden aus der Ukraine findet am Samstag, dem 19. März 2022, statt.

Zu den Bands gehören Bilderbuch, Pizzera & Jaus, Seiler & Speer, Wanda, Mathea, Yung Hurn, Turbobier, Josh, Mavi Phoenix, Lisa Pac und Bibiza & Eli Preiss, Eazy. Ostbahn Kurti musste aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Die Tickets für das Konzert wurden zum symbolträchtigen Preis von 19,91 Euro verkauft – als Hinweis auf das Jahr 1991, in dem die Ukraine unabhängig wurde.

Puls 24 wird das große Spendenevent in vollem Umfang im TV und Livestream auf puls24.at sowie Zappn übertragen. Im Puls 24-Studio begrüßen Gundula Geiginger und Patrick Fux zahlreiche Gäste und schauen mit ihnen gemeinsam das Live-Konzert aus dem Wiener Ernst-Happel-Stadion. Zu sehen ist es auch auf krone.tv.

ORF 1 überträgt den Konzertabend in der Primetime live ab 20.15 Uhr und zeigt zwischen den Auftritten die Highlights des Eventtages. Das Konzert in voller Länge kann via Live-Stream in der ORF-TVthek ab 13.00 Uhr mitverfolgt werden. Außerdem begleiten die ORF-Radios Ö3 und FM4 das Benefizkonzert mit ganztägigen Sondersendungen. Moderator Andi Knoll meldet am Abend live aus dem Stadion. Außerdem ist die A1-Spendenzentrale zugunsten der Aktion Nachbar in Not von 13.00 bis 23.00 Uhr unter der Telefonnummer 0800 664 2022 erreichbar. (red, 18.3.2022)