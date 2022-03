Die Weiterbildungseinrichtung fjum bietet ein Workshop-Angebot rund um die Klimakrise an. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Die journalistische Weiterbildungseinrichtung forum journalismus und medien (fjum) bietet ab kommender Woche online via Zoom zahlreiche Angebote und Info-Events zum Thema Klimawandel an. Die neu gegründete Klimajournalismus-Akademie ist eine Workshop-Reihe, die Journalistinnen und Journalisten dabei unterstützen soll, Stories rund um den Klimawandel auf unterschiedlichen Kanälen zu produzieren und damit eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, heißt es am Freitag in einer Aussendung.

Die Workshops der Klimajournalismus-Akademie umfassen inhaltliche Inputs, journalistische Tools und Techniken und medienpolitische Diskussionen. "Klimathemen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, der Bedarf an guten Klima-Storys steigt rasant, da braucht es bestens ausgebildete Leute", so fjum-Geschäftsführer Simon Kravagna. Partnerorganisationen sind die Austria Presse Agentur (APA), das Netzwerk Klimajournalismus Österreich und der Presseclub Concordia.

Den Start der Klimajournalismus-Akademie macht am Dienstag, 22. März, Sara Schurmann mit ihrem "ABC des Klimajournalismus". Für die Teilnahme an den Workshops wird ein reduzierter Kostenbeitrag verrechnet. (red, 18.3.2022)