Lisa Hauser am Weg aufs Podest. Foto: APA/AFP/NTB/TERJE BENDIKSBY

Oslo – Die Tirolerin Lisa Hauser hat am Freitag zum Auftakt des Weltcup-Finales im Biathlon am Osloer Holmenkollen mit Rang zwei geglänzt. Die 28-Jährige verbuchte keinen Fehler am Schießstand und landete mit der viertschnellsten 7,5-km-Laufzeit 7,0 Sek. hinter der Norwegerin Tirol Eckhoff. Die schoss ebenso einmal daneben wie ihre drittplatzierte Landsfrau Marte Olsbu Röiseland (+9,4). Hauser hat damit eine sehr gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (12.50 Uhr).

Weltcup-Punkte im Sprint gab es auch für Dunja Zdouc, die Kärntnerin wurde 20. (1/+1:38,9 Min.). Zumindest ebenso für die Verfolgung qualifiziert ist Anna Juppe als Tages-48. (2/+2:40,6). Die mit Nummer eins gestartete und nach dem zweiten Schießen noch knapp vor Eckhoff (28. Weltcupsieg) gelegene Hauser machte im Weltcup Boden gut und hat am Wochenende nun noch eine größere Chance, den Gesamt-Weltcup auf Rang drei zu kommen. Um die Kugel geht es zwischen der zu favorisierenden Röiseland und der Schwedin Elvira Öberg.

Am Freitag steht noch der Sprint der Männer auf dem Programm (15.50 Uhr, live ORF Sport +). Die Verfolgungsrennen der Frauen und Männer sind für Samstag (12.50/15.00 Uhr) angesetzt, Hauser kann auch noch am Sonntag im Massenstart (12.50) punkten. Den Saisonabschluss wir der Massenstart der Männer bilden (15.00). (APA; 18.3.2022)

Ergebnisse der Sprint-Bewerbe beim Biathlon-Weltcup in Oslo vom Freitag:

Frauen (7,5 km): 1. Tiril Eckhoff (NOR) 21:28,3 Min. (1 Schießfehler = Strafrunde) – 2. Lisa Hauser (AUT) +7,0 Sek. (0) – 3. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +9,4 (1). Weiter: 20. Dunja Zdouc +1:38,9 Min. (1) – 48. Anna Juppe (beide AUT) +2:40,6 (2)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 20 von 22 Bewerben): 1. Röiseland 855 Punkte – 2. Elvira Öberg (SWE) 749 – 3. Hauser 631 – 4. Hanna Öberg (SWE) 620. Weiter: 48. Zdouc 92 – 68. Julia Schwaiger (AUT) 34

Sprint-Weltcup (Endstand nach 9 Bewerben): 1. Röiseland 412 – 2. E. Öberg 340 – 3. H. Öberg 306 – 4. Hauser 300. Weiter: 40. Zdouc 61 – 74. Schwaiger 15 – 84. Christina Rieder (AUT) 5