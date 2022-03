(Das Strandbad in Klagenfurt an einem sonnigen Märznachmittag 2022, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Anoraks mit der Aufschrift "Security".)

DER ERSTE: Imm-… Immanuel? Weil ma letztns hobn g’redt, waßt eh, wegn Burgi und so, owa donn is auf amol owegongen Vuahong, homma nit kennen weitaredn, konnst di arinnan?

DER ZWEITE: Sicher.

DER ERSTE: Wia haßtn jetz wiaklich die Burgi in echt?

DER ZWEITE: Reni.

DER ERSTE: Reni?

DER ZWEITE (nickt): Reni.

DER ERSTE (verwirrt): Oba … Geht jo nit … Konn jo nit Burgi haßn, wonn in echt haßt Reni!

DER ZWEITE: Sicher konn. Is gonz anfoch. Eigentlich in echt haßt Reni, vastehst? Reni Burgstaller. Hobn aa immer olle g’sogt Reni zu ihr, bis is duachg’flogn und is kummen in a Klass, wo schon hot ’gebn a ondare Reni, die Gaggl, Gaggl Irene, weast eh kennen, in da Reste hot se g’oaweitet ols Köllnarin. Und weil nit is ’gongen, zwa Reni in dasölbn Klass, hom se holt zua Burgi g’sogt Burgi. Von Burgstaller, vastehst? Oba eigentlich in echt haßt Reni.

DER ERSTE: Vastehe … (Nickt gedankenverloren, dann leise zu sich): Reni … Irene … Irene Burgstaller … (Wieder laut, zum Zweiten:) Total schena Nome, he! Vül schena wia Burgi. I find, du solltest wieder Reni sogn zu ian. Oda iwahaupt Irene. Grod jetz, vastehst, wo is Kriag in da Ukreine! Weil Irene, waßt eh, wos haßt Irene? Friede! War a super Statement, wonn du zua Burgi grod jetz wieder –

DER ZWEITE: Haßt nit Irene, Burgi.

DER ERSTE: Ah, nit? Wia noacha?

DER ZWEITE: Renate.

(Pause.

Pause.

Vorhang)

(Antonio Fian, 19.3.2022)