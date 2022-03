17.59 MAGAZIN

Bürgeranwalt Kinder-Reha: Eltern fordern Verbesserungen. / Kritik von Mietern in einem Wiener Zinshaus: "Der Eigentümer versucht, uns aus dem Haus zu bekommen." Bis 18.57, ORF 2

12.30 BENEFIZKONZERT

Live aus dem Wiener Ernst-Happel-Stadion: We Stand With Ukraine 14 Musikacts spielen in einem zehnstündigen Benefizkonzert zugunsten "Nachbar in Not". Mit dabei sind u. a. Wanda, Lisa Pac, Ina Regen, Josh., Bilderbuch, Mathea, Seiler & Speer, Mavie Phoenix, Kurt Ostbahn. Puls 24 sendet ab 12.30, ORF 1 steigt um 20.15 ein. Im Anschluss zeigt ORF 1 ab 23.05 den Satire-TV-Hit Diener des Volkes mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit begleitendem Talk. Serienreif-Podcast dazu auf derStandard.at/Etat. Bis 1.10, ORF 1

20.15 SCHREIHALS

Legend of Tarzan (USA 2016, David Yates) Der 3D-Film zeigt Tarzans Rückkehr in den Kongo. Christoph Waltz gibt den Bösewicht. Den Dschungelhelden verkörpert der schwedische Schauspieler Alexander Skarsgård. Bis 22.25, Sat.1

20.15 SUPERHELDEN

Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen (USA/D/UK 2003, Stephen Norrington) Ein maskierter Unbekannter, der sich "Phantom" nennt, will knapp vor dem Wechsel ins 20. Jahrhundert einen Weltkrieg herauf beschwören. Ihn zu bremsen, treten sieben literarische Helden an. Unter ihnen Tom Sawyer, Dorian Gray sowie Jekyll und Hyde. Bis 22.25, Vox

21.10 DOKUMENTATION

Wilhelm der Eroberer Der Film gibt Einblick in das Leben des Abenteurers, der das Mittelalter prägte und Europa umgestaltete. Bis 22.35, Arte

23.30 TRAGIKOMÖDIE

Jahrhundertfrauen (20th Century Women, USA 2016, Mike Mills) Die Mittfünfzigerin Dorothea (Annette Bening) zieht ihren 15-jährigen Sohn (Lucas Jade Zumann) allein auf. Unterstützung kommt von einer Mitbewohnerin, der Künstlerin Abbie (Greta Gerwig). Mills’ Ensemblefilm ist von seiner Mutter und seiner Schwester inspiriert. Bis 1.20, 3sat

Dorothea (Annette Bening, links) braucht bei der Erziehung ihres Sohnes Unterstützung, Abbie (Greta Gerwig, rechts) und Julie (Elle Fanning) sind zur Stelle – "Jahrhundertfrauen", 23.30, 3sat. Foto: ZDF, ARD Degeto

Streaming

WHODUNIT

No Exit Während eines Schneesturms sucht Darby Thorne (Havana Rose Liu) Unterschlupf in einer Raststätte. Dorthin haben sich noch vier weitere Menschen gerettet. Nichts geht mehr. Darby entdeckt im Kofferraum eines der Autos ein entführtes Mädchen. Die Uhr tickt: Wem gehört der Wagen, wer ist der Täter? Disney+

TRUE CRIME

Bad Vegan – Berühmt und betrogen Eine erfolgreiche Gastronomin, die einen mysteriösen Mann in ihr Leben lässt und später wegen Betrugs verhaftet wird: Diese True-Crime-Doku erzählt von Aufstieg und Fall von Sarma Melngailis. Vier Folgen, produziert von Tiger King-Chris-Smith. Netflix

AMOUR_FOU

Funeral for a Dog Der Journalist Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) reist nach Italien, um ein Interview mit dem Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke) zu machen. Er wird Teil des Liebesdreiecks aus dem Roman, zu dem einst auch der verstorbene Felix (Daniel Sträßer) gehörte. Regie führte unter anderem die österreichischen Regisseurin Barbara Albert. Sky

BEZIEHUNGEN

Deep Water In der Ehe von Victor (Ben Affleck) und Melinda van Allen (Ana de Armas) kriselt es, sie vergnügt sich mit jungen Liebhabern. Hat er seine Finger im Spiel, als einige ihrer Lover ums Leben kommen? Amazon Prime