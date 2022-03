Hier geht es zum heutigen Live-Ticker zum Ukraine-Konflikt

[Inland] Minister Müller zu Beamtin, die Causa Wolf anzeigte: "Bist du wahnsinnig".

WKStA will nicht mehr mit "Soko Ibiza" zusammenarbeiten.

Hohe Infektionszahlen bringen Österreichs Spitäler an Belastungsgrenze.

[Wirtschaft] Schramböck beauftragt Wettbewerbskommission, die Mineralölbranche zu prüfen.

[Web] Wie eine junge Ukrainerin für russische Propaganda instrumentalisiert wurde.

[Gesundheit] Allergie: Heuer besonders intensive Pollensaison.

[Recht] Vaterschaft kann auch ohne DNA-Gutachten festgestellt werden.

[Wetter] In den meisten Landesteilen geht sich einiges an Sonnenschein aus. Etwas dichtere Bewölkung zieht nur in Teilen Ost- und Südostösterreichs am Nachmittag durch. Auch in den Bergen können vorübergehend mehr Wolken dabei sein. Bis auf lokal ein paar Regentropfen bleibt es aber großteils trocken. Der Wind legt zu und weht speziell im Donauraum teils lebhaft aus östlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 7 bis 15 Grad.

[Zum Tag] 1932: Die Sydney Harbour Bridge in Sydney, eine der längsten Bogenbrücken der Welt, die den Hafen von Sydney überspannt, wird offiziell eröffnet.