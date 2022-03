Traumpaar Adam und Rebekah Neumann, gespielt von Jared Leto und Anne Hathaway. Foto: Apple TV+

Larry Page und Sergei Brin starteten Google in einer Garage. 1971 eröffneten Gerald Baldwin, Gordon Bowker und Zev Siegl im alten Hafen von Seattle den ersten Starbuck-Shops. Mark Zuckerberg hatte eine Idee, und Steve Jobs war einfach Steve Jobs.



Die Stories sind bekannt, und an solche Größen erinnert Miguel McKelvey, als er seinem neuen Geschäftspartner Adam Neumann das verdreckte Loch zeigt, in dem sie ihre Geschäftsidee entwickeln wollen. "Hier werden wir Milliardäre", sagt Miguel. Adam schaut und trifft eine Aussage, an der man ihn später messen wird: "Ich werde kein Milliardär, sondern ein Trillionär." Und was macht der Trillionär von morgen? Party, aber sofort!

Gesagt getan.



So beginnt die Geschichte von Aufstieg und Fall des WeWork-Gründers Adam Neumann, einer der schillernden Figur der Gründerzeit der 2000er-Jahre und tragikomischer Held der Serie WeCrashed von Apple TV+.



Barfuß



2010 hatte der charismatische Mitbegründer von WeWork die zweifellos geniale Idee, Klein- und Kleinstunternehmen Raum zur Verfügung zu stellen. Einpersonenunternehmen wuchsen mit der Digitalisierung wie Schwammerl aus dem Erdboden. Neumann kaufte Locations in Bestlage, richtete sie hipsterstylisch ein und vermietete sie an Jungunternehmer, die Arbeit nicht als trockenen Bürojob verstehen wollten, sondern als Lebensgefühl mit Spiel und Spaß. Der Tischfußball-Tisch war fixes Element, ebenso die schicke Küche.



Das war ein Bingo. Das passende lieferten die Geschäftsleute dazu. Neumann machte aus der Marke WeWork eine Community mit fast sektenartigem Charakter. Er lud zu Mitarbeitertreffen, die wie Popfestivals abgehalten wurden, bei denen der Konsum von Alkohol und Drogen angeblich gefördert wurden. Der in der Öffentlichkeit hauptsächlich barfuß auftretende Neumann beschenkte seine Mitarbeiter mit teurem Don Julio Tequila zu trinken, verlangte umgekehrt von ihnen, 20 Stunden am Tag zu arbeiten und um zwei Uhr morgens an Meetings teilzunehmen. Neumanns Vermögen wurde zu den besten Zeiten auf 13 Milliarden Dollar geschätzt. 2019 war das Unternehmen 47 Milliarden Dollar wert – am Papier.



Große Blase



2019 platzte die Blase. Bei der genauen Prüfung vor dem geplanten Börsegang wurde festgestellt, dass das Unternehmen in Wirklichkeit nur zehn Milliarden Dollar wert war. Neumann musste gehen.



Beliebte Bonzen



WeCrashed kommt insofern zur richtigen Zeit, als der Figurentypus "böser Unternehmer" in der Serienerzählung offenbar gerade von besonderem Interesse scheint: Showtime zeigte in Super Pumped Aufstieg und Macken des Uber-Gründers Travis Kalanick. Hulu setzte Theranos-Gründerin und Betrügerin Elisabeth Holmes in The Dropout ein negatives Denkmal. Der Betrug mit Wirecard wurde mehrfach inszeniert. In Szenen der Täuschung hat WeCrashed Ähnlichkeit mit Inventing Anna über die Hochstaplerin Anna Sorokin. Im Königsdrama Succession liefern die Mitglieder der fiktiven Familie Logan einander eine Schlacht um ein Medienimperium, bei der keine Gefangene gemacht werden.



Wie ist die Serie?



Akustisch eine Herausforderung, ständig fiept und piept es von irgendwoher. Die Art von Synthiepop kennt man aus Wirtschaftsdokus für Schulfernsehen. Was Dynamik und hohen Einsatz vermitteln soll, wirkt auf die Dauer nervig. Ein großes Plus hingegen für die Performance von Jared Leto und Anne Hathaway und die Entscheidung von Serienentwickler Lee Eisenberg nicht nur die Biografie des Entrepreneurs zu erzählen, sondern auch den – sehr viel freier interpretierten – Weg seiner Rebecca Neumanns, eine Art Coming-of-Bitch-Story als Ehefrau, die ihre eigene Aufgabe sucht und dabei einige Enttäuschungen und Rückschläge aushalten muss, ehe sie sich in Starallüren verliert. Die alleinige Konzentration auf das exzentrische Paar tut der Serie allerdings nicht immer gut. Acht Folgen sind eine lange Distanz, und selbst ein furios aufspielendes Paar wie Leto und Hathaway drehen da ein paar Extrarunden zuviel.



Was wurde aus den Neumanns?

Sind in den Startlöchern. Laut Financial Times bereiten die beiden ein Comeback im Immobilienbusiness vor. (Doris Priesching, 19.3.2022)

