11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Bildungsminister Martin Polaschek. Die Fragen stellen Christian Nusser (Heute) und Helma Poschner vom ORF. Bis 12.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Werkschau Christiana Perschon "Wie sehe ich mehr, als ich weiß?" ist eine der zentralen Fragen, die sich die Filmemacherin Christiana Perschon stellt. Die Kamera sei ihr primäres Bildwerkzeug, der Schneidetisch ihr wesentliches Erkenntnisinstrument, erzählt sie im Studiogespräch mit Antonia Rahofer. Bis 21.35, Okto

20.15 TRAUMFABRIK

Once Upon a Time in Hollywood (USA 2019, Quentin Tarantino) Der Film spielt im Los Angeles von 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist. Auch TV-Star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt) müssen sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wiedererkennen. Bis 22.50, ORF 1

Sony Pictures Entertainment

20.15 PORTRÄTS

Rabenmütter oder Super Moms? Collien Ulmen-Fernandes porträtiert berufstätige Mütter, die Job, Kindererziehung und Haushalt unter einen Hut bringen und sich immer wieder dem Vorwurf stellen müssen, Rabenmütter zu sein. Zwei Teile. Bis 21.40, ZDF neo

20.15 HANEKE

Caché (F/A/D/I 2005, Michael Haneke) Juliette Binoche und Daniel Auteuil werden beobachtet! Unheimliche Videobänder diktieren zusehends den Alltag des Ehepaars. Bis zum überraschenden Finale ein solide inszenierter Psychotrip. Bis 22.10, Arte

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte – Duell der Meinungsmacher Über den Krieg in der Ukraine, Sanktionen gegen Russland und ein bewaffnetes Europa diskutieren Eric Frey (leitender STANDARD-Redakteur), Autor Wolfgang Herles, Publizistin Gudula Walterskirchen und Militärökonom Marcus Matthias Keupp. Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Energie als Waffe – Wie werden wir Putins Gas los? Bei Claudia Reiterer diskutieren Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), Jörg Leichtfried (SPÖ), Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Gabriel Felbermayr vom Wifo und Energie-Analyst Johannes Beni gni. Bis 23.05, ORF 2

22.50 GANZ UNTEN

Parasite (Gisaengchung, Korea 2019, Bong Joon-ho) Das Unsittenbild vom Eindringen der koreanischen Unterschicht in die Welt der Reichen ist alles, Tragödie, Komödie, Horrorshow, brutal komisch und in jedem Fall mitreißend. Mehrfach oscarprämiertes Meisterwerk. Bis 0.55, ORF 1

Die Geschwister Ki Woo (Choi Woo-shik) und Ki Jung (Park So-dam) in "Parasite", dem oscarprämierten Meisterwerk von Bong Joon-ho, 22.50 Uhr, ORF 1. Foto: ORF/Koch Films

23.05 DOKUMENTATION

Alles andere zählt net mehr – 70 Jahre Wolfgang Ambros Wer ist, wer war Wolfgang Ambros? Was ist sein Werk, und wie wird es heute von österreichischen Pop-Künstlern interpretiert? Doku von Walter Gröbchen und Manfred Klimek. Bis 0.10, ORF 3