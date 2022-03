Auch Ferrari war in Bahrain gut unterwegs, Hamilton Neunter

Weltmeister Max Verstappen hat die neue Ära der Formel 1 am Freitag mit der Tagesbestzeit im Freien Training für den Grand Prix von Bahrain standesgemäß eröffnet. Der Niederländer absolvierte den Kurs von Sakhir im Red Bull in 1:31,936 Minuten und war damit einen Hauch schneller als der monegassische Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,087 Sek.) sowie dessen spanischer Teamkollege Carlos Sainz Jr. (+0,584).

In der ersten Session unter Tags war noch Alpha Tauris Pierre Gasly der Schnellste gewesen. In der Dämmerung, bei Verhältnissen, die jenen während des Rennens am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/live ORF 1 und Sky) ähnlicher sind, fuhr dann Verstappen auf und davon.

Während Ferrari seine bisher gute Vorbereitung bestätigte, konnte Konstrukteursweltmeister Mercedes nicht ganz mithalten. Hamilton, der in einem höchst umstrittenen letzten Rennen 2021 den Titel Verstappen überlassen musste, war 1,208 Sek. hinter seinem Rivalen Neunter im zweiten Training. Besser schnitt da schon sein neuer Teamkollege und Landsmann George Russell als Vierter (+0,593) ab.

Comebacks

Auch Haas-Pilot Mick Schumacher ließ zu Beginn seiner zweiten WM-Saison als Achter (+1,149) Hamilton hinter sich, der für den corona-positiven Sebastian Vettel einspringende Nico Hülkenberg wurde 17. Der dänische Teamkollege Schumachers, Kevin Magnussen, lag als Zehnter knapp hinter Hamilton, er kehrt nach der Trennung vom Russen Nikita Masepin in die Formel 1 zurück.

Bahrain markiert den Start in eine neue Ära der Königsklasse. Die Aerodynamik der Autos wurden drastisch verändert und soll dadurch mehr Zweikämpfe bzw. Überholmanöver ermöglichen. (APA, 18.3.2022)

Großer Preis von Bahrain, 1. Lauf zur Formel-1-WM 2022, Kombination aus 1. und 2. freien Training (eine Runde = 5,412 km)

1. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull-Honda 1:31,936 Minuten,

2. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari 1:32,023,

3. Carlos Sainz jr. (Spanien) Ferrari 1:32,520,

4. George Russell (Großbritannien) Mercedes 1:32,529,

5. Fernando Alonso (Spanien) Alpine-Renault 1:32,877,

6. Valtteri Bottas (Finnland) Alfa Romeo-Ferrari 1:32,951,

7. Sergio Perez (Mexiko) Red Bull-Honda 1:32,958,

8. Mick Schumacher (Deutschland) Haas-Ferrari 1:33,085,

9. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes 1:33,144,

10. Kevin Magnussen (Dänemark) Haas-Ferrari 1:33,183,

11. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Mercedes 1:33,280,

12. Esteban Ocon (Frankreich) Alpine-Renault 1:33,360,

13. Pierre Gasly (Frankreich) AlphaTauri-Honda 1:33,621,

14. Yuki Tsunoda (Japan) AlphaTauri-Honda 1:33,789,

15. Zhou Guanyu (China) Alfa Romeo-Ferrari 1:33,953,

16. Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes 1:33,958,

17. Nico Hülkenberg (Deutschland) Aston Martin-Mercedes 1:34,061,

18. Daniel Ricciardo (Australien) McLaren-Mercedes 1:34,166,

19. Nicholas Latifi (Kanada) Williams-Mercedes 1:34,486,

20. Alexander Albon (Thailand) Williams-Mercedes 1:34,735