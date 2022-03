Dubais Herrscher Al Maktum empfängt Syriens Präsidenten Assad. Foto: AP

Dubai – Der syrische Präsident Bashar al-Assad ist am Freitag in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Der Besuch ist insofern bedeutsam, als das es sich dabei um Assads erste Reise in ein arabisches Land handelt – seit der brutalen Niederschlagungen der Proteste gegen seine Führung und Kriegsbeginn in Syrien im Jahr 2011.

Assad traf sich dort mit Abu Dhabis Kronprinz Muhammad bin Zayid Al Nahyan, der Syrien als "fundamentale Säule für Sicherheit in der arabischen Welt" bezeichnete. Er sagte bei dem Treffen politische und humanitäre Unterstützung für die syrische Bevölkerung zu. Laut Staatsmedien erhoffe sich Scheich Muhammad, dass Assads Visite den Weg für Frieden und Stabilität in Syrien und in der gesamten Region bereite. Assad traf zudem in Dubai auf Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum.

Assad war in den vergangenen Jahren lediglich in den Iran und nach Russland gereist – beides Länder, die als enge militärische Verbündete im Kampf gegen die gegnerischen Aufständischen in Syrien gelten. Einige der Rebellengruppen waren dagegen von den arabischen Golfstaaten unterstützt worden.

Washington gegen Normalisierung der Beziehungen

Die USA lehnen es ab, die Beziehungen zu Assad zu normalisieren solange es keine Fortschritte in Richtung einer politischen Lösung des blutigen Syrien-Konflikts gibt. Der Krieg hat in den vergangenen elf Jahren Hunderttausende Menschenleben gefordert.

Die VAE haben bereits Ende 2018 ihre Botschaft wiedereröffnet. Washington hatte zuletzt nicht erfreut reagiert, als der Außenminister der VAE im vergangenen November nach Damaskus gereist war, um Assad zu treffen.

Überhaupt haben sich im vergangenen Jahr die Anzeichen einer Annäherung zwischen Assad und den arabischen Staaten gehäuft – darunter ein Telefonat mit König Abdullah aus Jordanien und eine Delegation aus Saudi Arabien auf Besuch in Damaskus, beides Verbündete der USA. Beobachtern zufolge dürften die Annäherungsversuche der arabischen Staaten darauf abzielen, den Einfluss des politischen Erzfeinds Iran und der Türkei in der Region zurückzudrängen. (red, Reuters, 18.3.2022)