Dubais Herrscher Muhammad bin Raschid Al Maktum empfängt Syriens Präsidenten Baschar al-Assad. Foto: AP

Dubai – Syriens Präsident Bashar al-Assad ist am Freitag in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Es war dessen erste Reise in ein arabisches Land seit dem Beginn des Aufstands in Syrien im Jahr 2011.

Assad traf sich mit Abu Dhabis Kronprinz Muhammad bin Zayid Al Nahyan, der Syrien als "fundamentale Säule für Sicherheit in Arabien" bezeichnete. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen daher laut dem Kronprinzen die Beziehungen mit Syrien intensivieren.

Assad reiste in den vergangenen Jahren lediglich in den Iran und nach Russland, beide Länder sind enge militärische Verbündete im Kampf gegen den Aufstand seiner Regierung.

Die USA haben zuletzt von einer Annäherung an Assad abgeraten. Washington reagierte besorgt, als der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate im vergangenen November nach Damaskus gereist war, um Assad zu treffen.

In Syrien befinden sich Truppen aus Russland, Iran, Türkei und den USA. Der Bürgerkrieg forderte in den vergangenen elf Jahren Hunderttausende Menschenleben.

Die VAE signalisierten beim Treffen mit Assad politische und humanitäre Unterstützung für die syrische Bevölkerung. Laut Staatsmedien hoffe Scheich Muhammad, dass Assads Visite den Weg für Frieden und Stabilität in Syrien und in der gesamten Region bereiten würde.

Assad traf zudem in Dubai auf Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum. Davon verspreche man sich, dem Einfluss von Iran und der Türkei in Syrien entgegenwirken zu können. (red, Reuters, 18.3.2022)