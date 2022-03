In Norwegen findet das Manöver Cold Response statt. Foto: AP/Olsen

Oslo – Ein US-Militärflugzeug mit vier Menschen an Bord ist in Nordnorwegen abgestürzt, berichten norwegische Medien am Freitag unter Berufung auf Rettungsdienste. Das Flugzeug vom Typ V-22 Osprey habe an einer NATO-Militärübung namens "Cold Response" teilgenommen, als es um 18:26 Uhr (MEZ) als vermisst gemeldet wurde, so das Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

In dem Gebiet herrschte schlechtes Wetter. Das Flugzeug sei gefunden worden, nachdem ein Notsignal empfangen wurde, sagte ein JRCC-Sprecher. Das Schicksal der Menschen an Bord des Flugzeugs sei nicht bekannt, fügte er hinzu.

An dem Manöver "Cold Response" nehmen nach Angaben der NATO rund 30.000 Soldaten, 200 Flugzeuge und 50 Schiffe aus 27 Nationen teil, darunter auch Schweden und Finnland, die nicht Teil der NATO sind. Auf dem Wasser, in der Luft und an Land soll dabei die Verteidigung Norwegens unter schwierigen klimatischen Bedingungen geprobt werden. Das bis zum 1. April dauernde Manöver, das nur wenige hundert Kilometer von der russischen Grenze entfernt stattfindet, war schon lange vor Russlands Invasion in der Ukraine geplant. (APA, 18.3.2022)