Stefan Brennsteiner verpasst das Podest um elf Hundertstelsekunden. Foto: AP/Trovati

Meribel – Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt hat auch den letzten Riesentorlauf der alpinen Weltcup-Ski-Saison für sich entschieden und den fünften Sieg in der Disziplin gefeiert. Der Schweizer, der die kleine Kristallkugel schon vor einer Woche arithmetisch fixiert hatte, verwies am Samstag in Meribel den Norweger Lucas Braathen (+0,49 Sek.) und seinen Landsmann Loic Meillard (+0,63) auf die weiteren Podestplätze. Der Salzburger Stefan Brennsteiner (+0,74) wurde zum Ausklang Vierter.

Mit Patrick Feurstein (+1,16), der Siebenter wurde, und dem zehntplatziertem Marco Schwarz (+1,44) fuhren zwei weitere Österreicher in die Top Ten. Manuel Feller, zur Halbzeit nur 22., ging als 16. punktemäßig leer aus. Der Tiroler Raphael Haaser schied im ersten Durchgang nach wenigen Fahrsekunden aus. (APA, 19.3.2022)

Endstand Herren-RTL Meribel

1. Marco Odermatt (SUI) 2:10,40 1:04,96 1:05,44

2. Lucas Braathen (NOR) 2:10,89 +0,49 1:05,16 1:05,73

3. Loic Meillard (SUI) 2:11,03 +0,63 1:05,51 1:05,52

4. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:11,14 +0,74 1:05,61 1:05,53

5. Gino Caviezel (SUI) 2:11,28 +0,88 1:05,71 1:05,57

6. Alexis Pinturault (FRA) 2:11,32 +0,92 1:05,64 1:05,68

7. Patrick Feurstein (AUT) 2:11,56 +1,16 1:06,76 1:04,80

8. Atle Lie McGrath (NOR) 2:11,58 +1,18 1:06,20 1:05,38

9. Justin Murisier (SUI) 2:11,83 +1,43 1:05,46 1:06,37

10. Alexander Steen Olsen (NOR) 2:11,84 +1,44 1:05,73 1:06,11

Marco Schwarz (AUT) 2:11,84 +1,44 1:06,46 1:05,38

12. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:11,97 +1,57 1:07,21 1:04,76

13. Erik Read (CAN) 2:12,10 +1,70 1:06,21 1:05,89

14. Filip Zubcic (CRO) 2:12,11 +1,71 1:06,76 1:05,35

15. Trevor Philp (CAN) 2:12,15 +1,75 1:05,99 1:06,16

16. Manuel Feller (AUT) 2:12,36 +1,96 1:07,08 1:05,28

17. Zan Kranjec (SLO) 2:12,43 +2,03 1:06,22 1:06,21

18. Alexander Schmid (GER) 2:12,59 +2,19 1:05,85 1:06,74

19. Rasmus Windingstad (NOR) 2:12,68 +2,28 1:06,65 1:06,03

20. Thibaut Favrot (FRA) 2:12,98 +2,58 1:06,57 1:06,41

River Radamus (USA) 2:12,98 +2,58 1:06,22 1:06,76

22. Mathieu Faivre (FRA) 2:13,00 +2,60 1:06,63 1:06,37

23. Luca de Aliprandini (ITA) 2:13,55 +3,15 1:06,50 1:07,05

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Raphael Haaser (AUT), Giovanni Borsotti (ITA), Henrik Kristoffersen (NOR)