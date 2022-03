Führung für die Deutsche Lena Dürr. Foto: APA/Gindl

Meribel – Eine deutsche Halbzeitführung hat der letzte Weltcup-Slalom dieser Saison bei den Alpin-Frauen gebracht. Lena Dürr war am Samstagvormittag in Meribel 0,37 Sekunden schneller als die Schweizerin Michelle Gisin, es folgte die Slowenin Ana Bucik (+0,40). Weit weg von der Spitze sind die Österreicherinnen: Katharina Truppe (+1,43) war als Achte ÖSV-Beste, Katharina Huber (+1,77) Elfte. Katharina Liensberger (+1,94) musste sich vorerst mit Rang zwölf begnügen.

Die Slalom-Kristallkugel hatte sich Petra Vlhova bereits vorzeitig gesichert, die Slowakin liegt mit 0,48 Rückstand auf dem vierten Platz. Gesamtweltcup-Siegerin Mikaela Shiffrin (+0,66) ist unmittelbar dahinter Fünfte. Für Liensberger geht es noch um Platz drei in der Disziplinwertung, den hätte die Vorarlbergerin beim aktuellen Stand an Dürr verloren. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr (live ORF 1). (APA, 19.3.2022)

Ergebnis erster Durchgang Slalom Meribel

1. Lena Dürr (GER) 48,55

2. Michelle Gisin (SUI) 48,92 +0,37

3. Ana Bucik (SLO) 48,95 +0,40

4. Petra Vlhova (SVK) 49,03 +0,48

5. Mikaela Shiffrin (USA) 49,21 +0,66

6. Andreja Slokar (SLO) 49,30 +0,75

7. Wendy Holdener (SUI) 49,56 +1,01

8. Katharina Truppe (AUT) 49,98 +1,43

9. Zrinka Ljutic (CRO) 50,07 +1,52

10. Anna Swenn-Larsson (SWE) 50,17 +1,62

11. Katharina Huber (AUT) 50,32 +1,77

12. Katharina Liensberger (AUT) 50,49 +1,94

13. Laurence St-Germain (CAN) 50,53 +1,98

14. Amelia Smart (CAN) 50,54 +1,99

15. Ali Nullmeyer (CAN) 50,59 +2,04

weiter: 16. Katharina Gallhuber (AUT) 50,68 +2,13 22. Chiara Mair (AUT) 51,55 +3,00

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Maria Therese Tviberg (NOR), Mina Fürst Holtmann (NOR), Leona Popovic (CRO)