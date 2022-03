Lisa Hauser war nicht unzufrieden über Platz sechs. Foto: AP/Bendiksby

Oslo – Die Norwegerinnen haben am Samstag beim Biathlon-Heimweltcup in Oslo einen Doppelsieg gefeiert. Tiril Eckhoff doppelte nach ihrem Erfolg im Sprint in der Verfolgung nach, sie feierte ihren 29. Weltcupsieg. Ihre 24,9 Sek. zurückgelegene und ebenfalls mit zwei Fehlern behaftete Landsfrau Marte Olsbu Röiseland fixierte den Gewinn des Gesamtweltcups. Dritte wurde die Slowakin Paulina Fialkova (0/+50,5) Die im Sprint zweitplatzierte Tirolerin Lisa Hauser wurde Sechste (3/+1:11,0).

Hauser war mit sich zufrieden: "Das Rennen heute war wieder richtig cool. Ich konnte erneut gute Punkte holen und darf auch noch einmal bei einer Flower-Ceremony dabei sein, was mich natürlich extrem freut", meinte die 28-Jährige. Es sei aber von Anfang an ein harter Kampf gewesen. "Mein Beginn mit zwei Fehlern liegend war natürlich nicht optimal und das hat mich dann auch fast ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber ein sechster Platz kann sich auf jeden Fall sehen lassen."

Österreichs beste Biathletin behielt im Gesamtweltcup hinter Röiseland und der Schwedin Elvira Öberg Rang drei, da deren Schwester Hanna Öberg nur 30. wurde. Am Sonntag (12.50 Uhr, live ORF Sport +) folgt zum Saison-Abschluss das Massenstartrennen, es kommen noch Streichresultate zur Geltung. Hauser hat aktuell einen Bonus von 35 Punkten auf Hanna Öberg. Im ebenfalls von Röiseland vor Elvira und Hanna Öberg gewonnenen Verfolgungs-Weltcup wurde Hauser Fünfte.

Wie im Sprint Tages-20. wurde die Kärntnerin Dunja Zdouc (2/+2:55,0), die 28-Jährige wird auch im Massenstart dabei sein. Anna Juppe behielt als 48. ihren Platz vom Sprint und blieb daher ohne Punkte. Für 15.00 Uhr war die 12,5-km-Verfolgung der Männer angesetzt, die Massenstart-Rennen am Sonntag beschließen die Saison. Das Ende ihrer Karriere hatte schon am Samstag Selina Gasparin, der größte Erfolg der 37-jährigen Schweizerin war Olympia-Silber im Einzel 2014 in Sotschi. (APA, 19.3.2022)

Ergebnisse der Bewerbe in der Verfolgung beim Biathlon-Weltcup in Oslo

Frauen (10,0 km):

1. Tiril Eckhoff (NOR) 29:55,7 Min. (2 Schießfehler = Strafrunden) – 2. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +24,9 Sek. (2) – 3. Paulina Fialkova (SVK) +50,5 (0). Weiter: 6. Lisa Hauser +1:11,0 Min. (3) – 20. Dunja Zdouc +2:55,0 (2) – 48. Anna Juppe (alle AUT) +5:41,3 (4)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 21 von 22 Bewerben):

1. Röiseland 909 Punkte – 2. Elvira Öberg (SWE) 783 – 3. Hauser 665 – 4. Hanna Öberg (SWE) 631. Weiter: 45. Zdouc 113 – 70. Julia Schwaiger (AUT) 34

Weltcup Verfolgung (Endstand nach 7 Bewerben):

1. Röiseland 380 – 2. E. Öberg 300 – 3. H. Öberg 262. Weiter: 5. Hauser 222 – 41. Zdouc 52 – 82. Schwaiger 2