Finanzminister Brunner und Energieministerin Gewessler stellen am Sonntag im Rahmen einer PK Maßnahmen gegen die Teuerungswelle vor – es soll Entlastungen für Autofahrer geben

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentieren am Sonntag ein Maßnahmenpaket. Foto: APA/MICHAEL GRUBER

Die Verhandlungen der Regierung über Maßnahmen gegen die mit dem russischen Ukraine-Angriff massiv gestiegenen Energiepreise stehen im Finale. Am morgigen Sonntag präsentieren Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Pressekonferenz "Maßnahmen gegen hohe Energiepreise und Teuerung". Das Paket soll Entlastungen für die Autofahrer und die Wirtschaft bringen.

Von vielen Seiten – vehement auch von der Opposition und der Gewerkschaft – war in der Vorwoche heftig kritisiert worden, dass die türkis-grüne Regierung zu wenig gegen die aktuelle Teuerungswelle unternimmt. Finanzminister Brunner hat am Donnerstag angekündigt, in den nächsten Wochen einen Plan zur Senkung der Mineralölsteuer und der Energieabgaben vorlegen zu wollen, ein Gipfel mit den Sozialpartnern wurde für kommenden Mittwoch angekündigt. Energieministerin Gewessler erklärte, es gehe um zwei Pakete: Ein kurzfristiges bis Weihnachten und ein langfristiges – wobei das Erste dem Zweiten nicht entgegenstehen dürfe. (APA, 19.3.2022)