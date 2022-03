Stefan Kraft triumphierte in Oberstdorf. Foto: AFP/Christof STACHE

Oberstdorf – Stefan Kraft hat am Samstag beim Weltcup-Skifliegen in Oberstdorf seinen insgesamt 25. Weltcup-Sieg gefeiert. Der Salzburger, der bei der Skiflug-WM in Vikersund zuletzt Bronze geholt hatte, segelte auf 232 bzw. 207 Meter und gewann letztlich knapp nur 1,7 Zähler vor dem Slowenen Ziga Jelar. Kraft zog damit in der Ewigen-Besten-Wertung der Österreicher im Weltcup mit Andreas Felder gleich und ist ex aequo mit dem Tiroler Zweiter hinter Rekordsieger Gregor Schlierenzauer (53). (APA, 19.3.2022)

Ergebnis

1. Stefan Kraft (AUT) 413,0 Punkte (232,0 m/207,0m)

2. Ziga Jelar (SLO) 411,3 (232,0/220,0)

3. Timi Zajc (SLO) 400,0 (222,5/207,0)

4. Anze Lanisek (SLO) 398,5 (217,0/219,0)

5. Piotr Zyla (POL) 396,0 (223,5/228,5)

6. Marius Lindvik (NOR) 393,8 (217,0/218,5)

7. Bendik Jakobsen Heggli (NOR) 386,2 (217,5/223,5)

8. Peter Prevc (SLO) 383,8 (207,5/218,0)

9. Karl Geiger (GER) 383,0 (211,5/215,0)

10. Ryoyu Kobayashi (JPN) 378,8 (204,5/217,5)

11. Michael Hayböck (AUT) 376,8 (203,5/225,5)

12. Kamil Stoch (POL) 373,8 (223,0/204,0)

13. Manuel Fettner (AUT) 368,9 (216,0/207,0)

14. Markus Eisenbichler (GER) 368,4 (200,5/211,5)

15. Eetu Nousiainen (FIN) 367,5 (205,5/223,0)

16. Yukiya Sato (JPN) 361,7 (205,0/207,0)

17. Severin Freund (GER) 361,3 (215,5/201,0)

18. Dawid Kubacki (POL) 360,6 (213,5/209,0)

19. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 360,0 (213,0/211,0)

20. Andreas Wellinger (GER) 358,8 (211,0/200,5)

21. Naoki Nakamura (JPN) 357,8 (210,5/208,0)

22. Niko Kytosaho (FIN) 355,8 (208,0/218,0)

23. Daniel Tschofenig (AUT) 355,3 (196,5/215,5)

24. Cene Prevc (SLO) 351,6 (197,0/204,0)

25. Jakub Wolny (POL) 349,4 (211,5/191,0)

26. Andrzej Stekala (POL) 349,2 (208,0/203,0)

27. Domen Prevc (SLO) 341,1 (203,0/202,0)

28. Lovro Kos (SLO) 336,0 (209,0/183,5)

29. Johann Andre Forfang (NOR) 315,6 (200,0/170,0)

30. Daniel Huber (AUT) 314,1 (207,5/189,0)

Gesamtwertung (nach 25 Bewerben):

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 1504

2. Karl Geiger (GER) 1449

3. Halvor Egner Granerud (NOR) 1176

4. Marius Lindvik (NOR) 1111

5. Stefan Kraft (AUT) 945

6. Markus Eisenbichler (GER) 914

7. Anze Lanisek (SLO) 815

8. Jan Hörl (AUT) 645

9. Cene Prevc (SLO) 619

10. Robert Johansson (NOR) 531

Nationencup (25):

1. Österreich 4979

2. Deutschland 4915

3. Norwegen 4609

4. Slowenien 4331

5. Japan 3541