Napolis Mario Rui beim Abschluss. Foto: IMAGO/Cesare Purini / Insidefoto

Neapel – SSC Napoli ist vorerst an die Spitze der italienischen Fußball-Serie-A geklettert. Am Samstagnachmittag besiegte die Elf von Luciano Spalletti Udinese zuhause mit 2:1 (0:1) und zog punktegleich an AC Milan vorbei. Die "Rossoneri" haben ab 20.45 Uhr bei Cagliari die Chance, sich wieder um drei Zähler abzusetzen. Gerard Deulofeu (22.) brachte Udinese in Führung, Victor Osimhen (52., 63.) drehte die Partie. Nach Rot für Pablo Mari (82.) agierte Udinese in Unterzahl.

Wenige Stunden danach erreichte der drittplatzierte Titelverteidiger Inter Mailand daheim gegen Fiorentina nach Toren von Denzel Dumfries (55.) beziehungsweise Lucas Torreira (50.) nur ein 1:1 und liegt damit schon drei Punkte hinter dem Stadtrivalen. (APA, 19.3.2022)