Saka bejubelt seinen Siegtreffer. Foto: IMAGO/Nick Potts/PA Images

Middlesbrough – Arsenal hat am 30. Spieltag der Premier League 1:0 bei Aston Villa gewonnen. Das Goldtor erzielte Bukayo Saka in der 30. Minute. Die Gunners haben damit als Tabellenvierter vier Punkte Vorsprung auf Manchester United und sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Der Rückstand auf den Dritten Chelsea beträgt fünf Punkte.

Chelsea im Halbfinale

Auch die Blues feierten am Samstag ein Erfolgserlebnis. Sie stehen im Halbfinale des FA-Cups. Der zum Verkauf stehende Club aus London, der von der britischen Regierung wegen seines russischen Inhabers Roman Abramowitsch mit harten Sanktionen belegt wurde und vor einer ungewissen Zukunft steht, setzte sich im Viertelfinale bei Zweitligist Middlesbrough am Samstag mit 2:0 durch.

Drei Tage nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League bei Lille trafen Romelu Lukaku (15.) und Hakim Ziyech (31.) im Riverside-Stadion für die überlegenen "Blues". Außenseiter Middlesbrough, der zuvor Tottenham und Manchester United aus dem Bewerb geworfen hatte, verpasste eine weitere Überraschung. Chelsea-Goalie Edouard Mendy hatte kaum etwas zu tun.

Wegen der Sanktionen durften die Londoner keine Karten für den Auswärtsbereich in Middlesbrough verkaufen. Unter der Woche hatten die Blues mit ihrer Anfrage, die Partie solle "aus Gründen der sportlichen Integrität" vor leeren Rängen ausgetragen werden, für Empörung gesorgt. Die Anfrage zog der Club daraufhin wieder zurück. (APA, dpa, red, 19.3.2022)