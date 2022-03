Werder Bremen ist weiter auf Aufstiegskurs. Foto: IMAGO/Jan Huebner/Florian Ulrich

Bremen/Gelsenkirchen – Werder Bremen bleibt auf Wiederaufstiegskurs. Die Norddeutschen setzten sich am Samstag im deutschen Zweitliga-Schlager gegen Darmstadt mit 1:0 durch und zogen am Konkurrenten vorbei auf Rang zwei. Niclas Füllkrug traf in der 52. Minute, nachdem Darmstadts Klaus Gjasula nach einem Foul an Romano Schmid die Rote Karte (23.) gesehen hatte. Bei Werder spielte Schmid durch, Marco Friedl fehlte verletzt. Mathias Honsak und Nemanja Celic wurden bei den Gästen eingewechselt.

Werder liegt nun wieder punktegleich mit Tabellenführer FC St. Pauli. Schalke bleibt auch mit dem ehemaligen Rapid-Coach Mike Büskens an der Seitenlinie an den Aufstiegsplätzen dran. Am 54. Geburtstag des Interimstrainers schlugen die Königsblauen mit Tormann Martin Fraisl Hannover 96 mit 2:1. Schalke holte in zwei Spielen unter dem Nachfolger des entlassenen Dimitrios Grammozis sechs Punkte und ist mit 47 Zählern in Reichweite des Top-Trios. Die Schalker Tore erzielten Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.). Hannover von Ersatzmann Lukas Hinterseer (ab 89.) kämpft nach der dritten Niederlage in Folge um den Klassenerhalt.

Der HSV spielte bei Fortuna Düsseldorf (Christoph Klarer Ersatz) nur 1:1 und büßte zum vierten Mal in Serie Punkte ein, insgesamt hält er bei 42 Zählern. Im Kampf um den Ligaverbleib gelang Hansa Rostock ein 1:0-Sieg beim SV Sandhausen, für den Marcel Ritzmaier 64 Minuten lang im Einsatz war. (APA, 19.3.2022)