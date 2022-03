Sowohl was Tests, als auch Masken angeht, soll sich an den Schulen vorerst nichts ändern. Ob für Lehrerinnen und Lehrer – ähnlich wie beim Pflegepersonal – die Quarantäneregeln gelockert werden, ist offen

Obwohl die Indoor-Maskenpflicht kommende Woche bundesweit wieder eingeführt wird, wird an den Schulen gelockert. Wie geplant soll am Montag auch in den Sekundärstufen die Maske am Sitzplatz fallen, kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Sonntag in der ORF Pressestunde an. Auch am Testregime soll sich – obwohl die Tests ja bundesweit ab 1. April limitiert werden – vorerst nichts ändern.

Allerdings soll das erst einmal nur bis Ostern, also Mitte April, gelten. Wie es danach weitergeht, ist offen. Wobei Polaschek andeutete, dass es sehr wohl zu Tests-Kürzungen kommen könnte: "Klar ist, wir werden dann nicht mehr so intensiv testen", sagte er.

Wie DER STANDARD berichtete, gab es schon vergangene Woche entsprechende Pläne. Demnach dürften nach den Osterferien Schülerinnen und Schüler nur noch zwei- anstatt wie bisher dreimal die Woche getestet werden. Ab dem 25. April soll auf einen PCR-Test pro Woche umgestellt werden. Antigentests sollen in Schulen dann gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Aus dem Bildungsministerium wurde das noch nicht offiziell bestätigt.

20.000 infizierte Schülerinnen

Auch an der Präsenzpflicht, die seit Ende Februar in den Schulen wieder gilt, will Polaschek festhalten, die habe sich bewährt. Momentan seien 20.000 Schülerinnen und Schüler infiziert, 1.200 Klassen seien im Distance Learning, neun Schulen seien geschlossen, sagte der Bildungsminister.

Ob Lehrerinnen und Lehrer bald auch mit einer Infektion arbeiten dürfen – wie es ja momentan im Pflegebereich angedacht wird – ließ Polaschek offen. Da müsse man sensibel vorgehen und sich "überlegen ob es gut ist, dass Kinder mit Lehrern und Lehrerinnen in Kontakt sind, die positiv sind". Das sei eine Entscheidung, die die Gesundheitsbehörden zu treffen hätten. Einer partiellen Impfpflicht nur für Lehrpersonal erteilte Polaschek eine Absage. (elas, 20.3.2022)