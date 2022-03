Mit 36.947 Punkte in 1.363 Spielen schluckt er Karl Malone – Kareem Abdul-Jabbars Rekord ist in Gefahr

Die Sache ist ganz einfach: Knackt LeBron den unfassbaren Rekord von Kareem, ist er der GOAT. Denn dieses ausdauernde Leistungsvermögen hatte MJ nicht. Foto: Reuters/Gilligan

Washington – Superstar LeBron James ist auf den zweiten Platz der ewigen NBA-Punkteliste vorgerückt. Er überholte in der nordamerikanischen Basketball-Liga beim 119:127 der Los Angeles Lakers gegen die Washington Wizards am Samstag Karl Malone, der in seiner Karriere 36.928 Punkte erzielte. James kommt nun auf 36.947 Punkte in 1.363 Spielen und einen Schnitt von 27,1 pro Partie.

Er hat nur noch Kareem Abdul-Jabbar vor sich, der in 1.560 NBA-Spielen 38.387 Punkte (25,3 pro Spiel) erreicht hat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass James diese Bestmarke noch erreicht. "Ich werde mir nicht erlauben, daran zu denken", sagte er. "Ich hoffe, dass ich das irgendwann in meiner Karriere erreiche, aber ich werde nicht zu viel darüber nachdenken."

James kam auf insgesamt 38 Punkte am Samstagabend, konnte aber eine weitere Niederlage seiner Lakers nicht verhindern. Trotz zwischenzeitlichen 16 Punkten Vorsprung gab das strauchelnde Team die Partie noch aus der Hand und kassierte die 29. Niederlage der Saison. Der Vorsprung auf die in der Western Conference auf Rang zehn stehenden New Orleans Pelicans ist nur noch marginal. Sollte die Mannschaft noch auf Rang elf abrutschen, finden die Play-offs ohne die Lakers statt. (APA, 20.3.2022)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks 138:119, Charlotte Hornets – Dallas Mavericks 129:108, Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 113:109, Washington Wizards – Los Angeles Lakers 127:119