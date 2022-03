Lisa Hausers starke Saison endet mit Platz drei im Gesamtweltcup. Foto: EPA/Brandt

Oslo – Lisa Hauser hat am Sonntag mit einem Fehler beim 20. Schuss ihre Chance auf den Weltcup-Sieg beim Biathlon-Saisonfinale in Oslo vergeben. Die 28-jährige Tirolerin lag im abschließenden Massenstart-Rennen über 12,5 km auf dem Holmenkollen bis zum letzten Schießen in Führung, am Ende schaute für Hauser allerdings nur der achte Platz mit 15,4 Sekunden Rückstand auf Siegerin Justine Braisaz-Bouchet (FRA) heraus. Diese kam nach zwei Fehlschüssen in 35:20,8 Minuten ins Ziel.

"Ganz klar tut der letzte Schuss heute schon ein bisschen weh. Ich wäre natürlich gerne noch einmal auf das Podium gekommen und hatte auch eine richtig gute Ausgangsposition dafür", meinte Hauser in einer ÖSV-Aussendung. "Dass ich dann diesen letzten Schuss verfehle, ist schon ein wenig bitter."

Hauser durfte sich aber über den dritten Gesamtrang im Weltcup freuen. Die Massenstart-Weltmeisterin des Vorjahres hatte über eine ganze Saison noch nie so gut bilanziert wie nach dieser Olympia-Saison. Dunja Zdouc landete als zweite Österreicherin auf Platz 18.

Die Freude Hausers über Rang drei überwog nach der Enttäuschung über den verpatzten Saison-Abschluss-Schuss. "Es war heute das große Ziel, den dritten Platz im Gesamtweltcup zu verteidigen. Das hat mich jetzt zum Schluss auch ein bisschen nervös gemacht, denn ich wurde sehr oft darauf angesprochen und ich wusste, dass Hanna (Öberg, Anm.) sehr stark ist. Dieser dritte Platz im Gesamtweltcup ist jetzt einfach ein Traum." (APA, 20.3.2022)

Ergebnisse der Massenstart-Bewerbe beim Biathlon-Weltcup in Oslo:

Massenstart Frauen (12,5 km):

1. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 35:20,8 Min./2 Schießf.

2. Franziska Preuß (GER) +7,8 Sek./2

3. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +8,6/2.

Weiter: 8. Lisa Theresa Hauser +15,4/1 – 18. Dunja Zdouc (beide AUT) +1:36,9/2

Weltcup-Gesamt – Endstand nach 22 Wettbewerben:

1. Röiseland 957 Punkte

2. Elvira Öberg (SWE) 823

3. Lisa Hauser 684

Weiter: 44. Zdouc 136 – 70. Julia Schwaiger 34 – 96. Katharina Innerhofer 10 – 103. Christina Rieder (alle AUT) 5

Endstand Massenstart nach 4 Wettbewerben: 1. Braisaz-Bouchet 162 – 2. E. Öberg 160 – 3. Dorothea Wierer (ITA) 152. Weiter: 12. Hauser 95 – 37. Zdouc 23