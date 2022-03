Fabulöser Weltrekord durch Yulimar Rojas. Foto: APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Belgrad – Dreisprung-Olympiasiegerin Yulimar Rojas hat sich mit einem fantastischen Weltrekord zum dritten Mal zur Hallen-Weltmeisterin gekrönt. Die 26-Jährige aus Venezuela sprang am Sonntag in Belgrad 15,74 Meter weit. Damit übertraf sie ihre bisherige Hallen-Bestmarke, die sie am 21. Februar 2020 in Madrid gesprungen war, gleich um 31 Zentimeter und überbot sogar ihren Freiluft-Weltrekord. Die Bestmarke von 15,67 Metern hatte Rojas im August bei Olympia in Tokio aufgestellt.

Silber hinter der überragenden Dreispringerin der vergangenen Jahre holte die Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk, die sich im letzten Versuch noch auf 14,74 Meter steigerte, damit aber genau einen Meter kürzer sprang als die überragende Rojas. Die auch im Weitsprung zur Weltspitze zählende Bech-Romantschuk hüllte sich im Innenraum in eine ukrainische Fahne und hatte Tränen in den Augen. Ihre Teamkollegin Jaroslawa Mahutschich hatte am Samstag den Titel im Hochsprung gewonnen. Angesichts des russischen Angriffs ist in Belgrad nur ein sechsköpfiges Team aus der Ukraine dabei. (APA, 20.3.2022)