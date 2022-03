Wanda im Happel-Stadion. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Wien – Das Benefizkonzert "We Stand With Ukraine" im Wiener Ernst-Happel-Stadion sahen sich um 20.15 Uhr in ORF 1 im Schnitt 424.000 Seherinnen und Seher an. Den anschließenden Talk um 22.50 Uhr "Vom Comedian zum Kriegsheld: Wolodymyr Selenskyj" verfolgten 175.000 Leute, den Film "Diener des Volkes" mit Selenskyj in der Hauptrolle wollten durchschnittlich 105.000 sehen.

Der Sender Puls 24, der schon um 12.30 Uhr eine 10-stündige Livesendung um Konzertreigen begonnen hatte, erzielte laut eigenen Angaben am Samstag den viertstärksten Tag in der Sendergeschichte und erreichte einen Tages-Marktanteil von 2,6 Prozent. Im Hauptabend um 20.15 Uhr versammelte der Nachrichtensender im Schnitt 42.000 Zuseherinnen und Zuseher, Ö24.tv kam bei seiner Übertragung auf 26.000 Zuseher. (red, 20.3.2022)