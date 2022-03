STANDARD-"Tatort"-Kritikerin Birgit Baumann schreibt im TV-Tagebuch: "Ansonsten aber wird ein ordentlicher Politkrimi mit erschreckendem Bezug zur Realität geboten, obwohl er lange vor dem Krieg in der Ukraine gedreht wurde. Sogar der Name Wladimir Putin fällt einmal. Ebenso der schöne Satz: 'Gewalt ist keine Lösung.' Die Auflösung gehört dann doch in die Kategorie 'ein Dreh zu viel'."