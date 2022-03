KONTRA: Zu riskant, zu selbstverliebt

von Thomas Mayer

Den Vertriebenen aus und in der Ukraine zu helfen ist Pflicht. Jeder, der Herz, Seele und Verstand hat, sieht das so. Dazu gehört, dass viel Geld gesammelt wird, von vielen Spendern. Aber auch um jeden Preis?

Laut UN sind zehn Millionen Menschen auf der Flucht, fast vier Millionen in EU-Staaten angekommen. Hilfsaktionen wie "We stand for Ukraine" sind also in doppelter Hinsicht gefordert, wenn sie ihre Finanzen in Pandemiezeiten boostern. 500.000 Leute sind aktuell infiziert oder in Quarantäne. Umso irritierender waren daher Livebilder vom Benefizkonzert im Wiener Stadion Samstag auf Puls 24 und ORF. 40.000 begeisterte Fans feierten die Größen der Austro-Musikszene ab, dicht an dicht, zehn Stunden lang – fast alle ohne Schutzmasken.

Solche (in Blau-Gelb!) auszuteilen, hatte der Veranstalter angekündigt. Kaum wer verwendete sie, auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht. Er kam ohne FFP2 auf die Bühne. Kein Vorbild. Auch ORF-Moderator Andi Knoll traf nicht den Ton. Das Comeback der Stars nach zwei Jahren ("toller Event") beschäftigte ihn mehr als die Ukraine.

Fazit: Benefiz ist gut, aber bitte nicht so. Das Finale? Kitsch. Imagine , Give Peace a Chance, Lichter. 40.000 "Helden im Stadion" (Seiler & Speer) kann man es nicht verdenken. Für 19,91 Euro bekamen sie ein Schnäppchen. Helden sehen anders aus. Und morgen treiben wir wieder Corona-Rekorde durchs Dorf. (Thomas Mayer, 20.3.2022)