Fühlt sich durch anonyme Videobotschaften bedroht: Daniel Auteuil (rechts)glänzt mit Juliette Binoche in Michael Hanekes "Caché", ORF 2, 0.10 Uhr. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Schottergärten im Visier – Wenn Kies und Co die Natur verdrängen Schotter, Kiesel und Splitt als moderne Alternativen zum wilden Grün sind populär, stehen aber auch in der Kritik. Bis 20.10, Arte

20.15 MAGAZIN

La Strada – Das Lied der Straße (I 1954, Fede rico Fellini) Eine winterliche Reise durch Italien: Der Schausteller Zampano (Anthony Quinn) erkennt erst zu spät, was er an seiner Begleiterin Gelsomina (Giulietta Masina) hat. Einer der ikonischsten Filme Federico Fellinis. Bis 22.00, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Huhn und Ei Mit der Doku Der Traum vom sauberen Ei startet ORF 3 in einen Themenmontag. Um 21.05 wird unter dem Titel Armes Huhn – Armer Mensch auch die Agrarpolitik kritisch beleuchtet. Bis 22.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Kinder aus dem Krieg: angekommen – was nun? / Klimarat – Bürgerinnen und Bürger liefern Klimaschutzideen. / Mensa – der Club der klugen Köpfe und "Zufluchtsort" für Hochbegabte. Bis 22.00, ORF 2

22.00 NEO-NOIR

La Gomera (RUM 2019, Corneliu Porumboiu) Der undurchsichtige Polizist Cristi (Vlad Ivanov) gerät von allen Seiten unter Druck, eine Femme fatale (Catrinel Marlon) sorgt zusätzlich für Verwirrung. Fintenreicher rumänischer Neo-Noir mit einem grandiosen Finale in Singapur. Bis 23.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Gegen den Krieg Simon Stone inszeniert Alban Bergs Wozzeck als Psychogramm eines Femizids an der Wiener Staatsoper. Trotz der Corona-bedingten Absage bekundet auch die Leipziger Buchmesse Solidarität mit der Ukraine. Bis 23.15, ORF 2

22.50 FANTASY

Shape of Water – Das Flüstern des Wassers (USA 2017, Guillermo del Toro) Die Reinigungsangestellte Elisa (Sally Hawkins) verliebt sich in einen Amphibienmann, der in den 1960er-Jahren in einem Labor der US-Regierung unter qualvollen Bedingungen gehalten wird. Von Guillermo del Toro liebevoll komponiertes Fantasy-Märchen voller Anspielungen auf die Filmgeschichte ebenso wie auf die Realpolitik. Bis 0.45, ORF 1

23.15 80. GEBURTSTAG

Der Haneke-Code Marie-Ève de Grave durchleuchtet in ihrer Doku Leben und Werk des österreichischen Meister-Regisseurs Michael Haneke, der am Mittwoch 80 Jahre alt wird. Zu Wort kommen Filmhistoriker Alexander Horwath, Autor Philippe Rouyer und Isabelle Huppert. Hanekes Meta-Psychothriller Caché mit Juliette Binoche und Daniel Auteuil ist im Anschluss sehen. Bis 0.10, ORF_2

23.15 TRAGIKOMÖDIE

Gegen den Strom (Kona fer í stríð, ISL/F/UA 2018, Benedikt Erlingsson) Halla (Halldóra Geirharðsdóttir) nimmt es als Umweltaktivistin mit der Aluminiumindustrie Islands auf. Ein warmherziges, mit Suspense und Humor erzähltes Lehrstück. Bis 0.55, NDR