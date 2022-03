Juventus hat die Meisterschaft noch nicht abgeschrieben. Foto: Imago/Di Marco

Turin – Frühe Tore von Paulo Dybala (5.) und Dusan Vlahovic (29.) haben Juventus Turin am Sonntag zu einem lockeren 2:0-Heimerfolg über Schlusslicht Salernitana in der italienischen Fußball-Serie-A verholfen. Juve ist damit in der Liga seit 16 Spielen ungeschlagen und liegt als Viertplatzierter weiter sieben Punkte hinter Tabellenführer AC Milan bzw. vier Zähler hinter Napoli und einen hinter Titelverteidiger Inter Mailand. (APA/Reuters, 20.3.2022)