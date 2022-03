Laut Angaben Moskaus haben russische Truppen im Krieg gegen die Ukraine am Wochenende erstmals Hyperschallraketen verwendet.

In der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist die Zerstörung besonders groß. Immer wieder werden Wohngebäude von Bomben getroffen. Foto: Reuters/ALEXANDER ERMOCHENKO

Auch am Wochenende gingen die Kämpfe in der Ukraine mit unverminderter Härte weiter. Kiew wirft den russischen Angreifern einmal mehr vor, insbesondere zivile Ziele ins Visier zu nehmen. Am Montag soll eine weitere Verhandlungsrunde stattfinden.