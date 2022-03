Liebe Leserin, lieber Leser,

es hätte eigentlich eine motivierende Ansprache an das russische Volk werden sollen – doch neben technischen Pannen sorgte vor allem Wladimir Putins Jacke für Aufsehen, die umgerechnet über 12.000 Euro gekostet hat, während der Rest des Landes unter den Sanktionen leidet. Parallel dazu machen Menschen aus dem Westen Cold Calls bei der russischen Bevölkerung, und die Opposition tauscht sich über Memes aus. Am anderen Ende der Welt, in Brasilien, wird indes über eine Telegram-Sperre debattiert.

Außerdem haben wir das neue iPad Air getestet. Wir zeigen "Elden Ring"-Fans, welche Spiele sie sonst noch ausprobieren sollten. Und wir fragen uns, ob 2022 endlich das Jahr werden könnte, in dem Augmented Reality den Sprung in den Massenmarkt schafft.

Wir wünschen angenehme Lektüre!

Luxus trotz Sanktionen: Putins Jacke sorgt im Netz für Spott und Diskussionen

Tolstoi, Schnee und Telegram: Die Memes der russischen Regierungskritiker

Website ermöglicht, Russen anzurufen und mit ihnen über den Krieg zu sprechen

Telegram-Sperre in Brasilien: Umstrittener Messenger bekommt nun eine Deadline

Klage gegen Google wegen rassistischer Diskriminierung am Arbeitsplatz

iPad Air im Test: Leider am falschen Ende gespart

Googles jüngste Firmenübernahme zeigt, dass 2022 das Jahr der AR-Brillen werden könnte

Zehn Games-Tipps für "Elden Ring"-Fans

"Try before buy" sollte zum Branchenstandard werden

Steam Deck unterstützt jetzt Xbox Game Pass via Cloud Gaming