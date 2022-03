ÖFB-Teamspieler im Duell: Laimer gegen Hinteregger. Foto: Imago/Berenhd

Leipzig – Trotz großer Kulisse und zahlreicher Chancen hat RB Leipzig die Patzer der Konkurrenz nicht genutzt und stagniert im Kampf um die Champions League. Die Elf von Konrad Laimer (bis 85.) kam am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen ein harmloses Eintracht Frankfurt nicht über ein 0:0 hinaus. Damit verpasste es RB, sich von Freiburg und Hoffenheim abzusetzen, die ihre Spiele am Samstag ebenfalls nicht gewonnen hatten. Frankfurt verbesserte sich auf Tabellenplatz acht.

Leipzig durfte erstmals seit dem Rekordspiel mit 43.429 Zuschauern gegen Borussia Dortmund Anfang November sein Stadion wieder voll auslasten. Praktisch mit dem Anpfiff wurden im Gästeblock Knallkörper und andere Pyrotechnik gezündet, wegen der rot-schwarzen Rauchwolke war das Spiel für gut eineinhalb Minuten unterbrochen.

Zwei der zahlreichen Leipziger Chancen fand Laimer vor. In der 41. Minute prallte sein Weitschuss an die Latte, nach Seitenwechsel fand der Salzburger in Frankfurt-Goalie Kevin Trapp seinen Meister (62.). Aufseiten der Frankfurter von Trainer Oliver Glasner spielte Martin Hinteregger durch, Stefan Ilsanker wurde im Finish eingewechselt (89.). (APA, 20.3.2022)