Traumpaar Adam und Rebekah Neumann, gespielt von Jared Leto und Anne Hathaway, in der Serie "WeCrashed". Foto: Apple +

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Apple-TV+-Serie "WeCrashed": Beliebte Bonzen in Serie – Die Serie erzählt in acht Folgen von Aufstieg und Fall des charismatischen Unternehmers Adam Neumann und dessen Frau, furios gespielt von Jared Leto und Anne Hathaway

Selenskyj gegen Putin: "Diktator gegen Schwarm" – Bernhard Pörksen, Medienwissenschafter, hält am 25. März in Dürnstein einen Vortrag über das Thema "Fakt & Fake und die neue Macht der Desinformation"

Politischer "Tatort" aus dem Elite-Internat mit Falke und Grosz: Ein Despot auf Staatsbesuch – Es wird ein ordentlicher Politkrimi mit erschreckendem Bezug zur Realität geboten. Die Auflösung gehört dann doch in die Kategorie "ein Dreh zu viel"

Ukraine-Konzerte: 424.000 sahen im Schnitt ORF 1 – 42.000 Puls 24 – Ö24.tv kam bei seiner Übertragung um 20.15 Uhr auf 26.000 Zuseher. Viertstärkster Tag in der Sender-Geschichte von Puls 24

Unser kleines Metaversum: Köstingers Transformation und Putins Juwelen – Ständig werden einem die interessantesten und durchwegs anständigen Avatare vor Augen geführt, die echte Menschen unrealistisch erscheinen lassen

Forum: Politkrimi mit Bezug zur Realität: Neuer "Tatort: Tyrannenmord" – Top oder Flop? – Wotan Wilke Möhring als Kommissar Thorsten Falke und Franziska Weisz als Julia Grosz ermitteln im Elite-Internat

Parasite, Caché, Once Upon a Time in Hollywood: TV-Tipps für Sonntag – Oktoskop: Werkschau Christiana Perschon, Im Zentrum: Energie als Waffe, 70 Jahre Wolfgang Ambros

