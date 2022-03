Menschen versammeln sich in Tel Aviv, um eine Live-Übertragung von Selenskyjs Rede anzusehen. Foto: AP / Maya Alleruzzo

Kiew/Moskau/Jerusalem – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Videobotschaft an Israel Russland mit Nazi-Deutschland gleichgesetzt und dem Kreml einen Plan zur Auslöschung der Ukraine vorgeworfen. "Hört darauf, was jetzt in Moskau gesagt wird: 'Endlösung', aber jetzt bereits in Bezug auf die ukrainische Frage", sagte der 44-Jährige am Sonntag in einem Videoauftritt vor Knesset-Abgeordneten.

Das Staatsoberhaupt mit jüdischen Wurzeln erinnerte dabei an die "Endlösung der Judenfrage", wie die Nazis die Ermordung von Millionen Juden in Europa genannt hatten.

Ausgebliebene Waffenlieferungen

Der vor etwas mehr als drei Wochen begonnene russische Einmarsch in die Ukraine sei nicht nur eine "militärische Spezialoperation", wie Russland selbst den Krieg bezeichnet. "Das ist ein großflächiger und hinterhältiger Krieg, der auf die Vernichtung unseres Volkes, unserer Kinder, unserer Familien, unseres Staates abzielt", sagte Selenskyj. Die Ukraine befinde sich damit in einer ähnlich prekären Situation wie der jüdische Staat im Nahen Osten.

Im Hinblick auf die ständigen russischen Raketenangriffe sagte Selenskyj: "Jeder in Israel weiß, dass Ihre Raketenabwehr die beste ist. Jeder weiß, dass Ihre Waffen stark sind." Für ihn stelle sich daher die Frage, warum Israels Regierung bisher weder Waffen an Kiew geliefert noch sich den westlichen Sanktionen gegen Moskau angeschlossen habe. Israel müsse die Wahl treffen, ob es das Leben auch ukrainischer Juden retten wolle. (APA, 21.3.2022)