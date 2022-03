Schon in wenigem Monaten werden Windows-10-User nicht mehr auf den legendären Browser zurückgreifen können

Künftig werden User zu Microsoft Edge umgeleitet. Foto: imago/Levine-Roberts

Windows-Nutzer erhalten derzeit eine Warnung, dass das Ende des Internet Explorer (IE) naht. Am 15. Juni soll es so weit sein, dann will Microsoft die Anwendung "für bestimmte Versionen von Windows 10" deaktivieren und Nutzer automatisch zum Edge-Browser umleiten, berichtet "Bleeping Computer".

"Wie bereits angekündigt, liegt die Zukunft des Internet Explorer unter Windows in Microsoft Edge", schrieb das Unternehmen vergangenen Mittwoch in einem Blogbeitrag. Für Anwendungen und Websites, die noch immer auf den IE zurückgreifen, gibt es einen "Legacy Mode" innerhalb von Edge. Dieser erlaubt dem Browser laut "Golem", die Rendering Engine des IE zu nutzen.

How-to

Um den Modus zu aktivieren, muss man in Microsoft Edge edge://settings/defaultbrowser aufrufen und "Erlauben, dass Websites im Internet Explorer neu geladen werden" aktivieren. Anschließend muss der Browser neu gestartet werden. Microsoft will den "Legacy Modus" zumindest bis 2029 unterstützen, berichtete der STANDARD.

Microsofts eigene Software unterstützt den Internet Explorer schon heute nicht mehr. Sowohl das Kommunikationstool Teams als auch Office 365 haben den Support im Sommer letzten Jahres eingestellt. (red, 21.3.2022)