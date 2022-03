Der Anwalt der Familie berichtet, dass das Bundesverwaltungsgericht so entschieden habe

Tina nahm Ende Februar ihr Schülervisum entgegen. Foto: Robert Newald

Die Abschiebungen von Tina, ihrer damals fünfjährigen Schwester sowie ihrer Mutter am 28. Jänner 2021 waren rechtswidrig. Das habe das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) aufgrund der gegen die Abschiebungen eingebrachten Maßnahmenbeschwerden entschieden, berichtete Tinas Anwalt Wilfried Embacher Montagfrüh auf Twitter.

Im Jänner 2021 wurde die damals Zwölfjährige mit ihrer Familie unter heftigen Protesten nach Georgien abgeschoben. Inzwischen ist sie wieder in Wien: Im Dezember kehrte sie, vorerst vorübergehend, zurück, Ende Februar erhielt sie ein Schülervisum.



Tina ist in Österreich geboren. Seit ihrer Rückkehr lebt Tina bei einer Gastfamilie. Ihre Schwester und die Mutter mussten in Georgien bleiben. Vor der Abschiebung hatten Unterstützerinnen und Unterstützer, darunter viele Kinder aus ihrer Klasse, tagelang protestiert. Auch einige Politikerinnen und Politiker kritisierten das Vorgehen.

Protest und Debatten ausgelöst

Mit dem Schülervisum kann Tina nach Angaben ihres Anwalts für ein Jahr, also die normale Dauer eines Schülervisums, in Österreich zur Schule gehen. Im Büro des für die MA 35 zuständigen Stadtrats Christoph Wiederkehr (Neos) hingegen wollte man sich auf eine konkrete Visumsdauer nicht festlegen. Es handle sich um eine Einzelfallentscheidung, die in der Verantwortung der MA 35 liege, sagte eine Sprecherin damals.



Tinas Fall geriet zum Symbol der türkisen Migrationspolitik. Er stieß eine Debatte über ein Recht auf Staatsbürgerschaft für in Österreich geborene Kinder an. Zudem wurde das Vorgehen der Polizei bei den Abschiebungen lautstark kritisiert, die Rede war von "unverhältnismäßiger Polizeigewalt": Tina wurde mitten in der Nacht von maskierten WEGA-Beamte mit Hunden geholt. Anschließend richtete das Justizministerium eine Kindeswohlkommission unter der Leitung der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Irmgard Griss, ein.

Karl Nehammer, damals ÖVP-Innenminister, heute Kanzler, hat das Vorgehen verteidigt und stets betont, dass die Gerichte in diesen Fällen die Möglichkeit der Gewährung eines humanitären Bleiberechts geprüft haben. Als Minister hätte er hier keinen Spielraum. (red, 21.3.2022)