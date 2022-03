Archivbild einer Boeing 737-800 der China Eastern Airlines am Tianhe International Airport in Wuhan. Foto: APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Ein Flugzeug der China Eastern Airlines ist am Montag in der Nähe von Wuzhou in der Region Guangxi im Süden des Landes abgestürzt. Der Flug ging von Kunming nach Guangzhou, es befanden sich 132 Menschen an Bord.

Bei der Maschine handelte es sich um eine Boeing 737-800NG. In der gebirgigen Region brach ein Feuer aus. Feuerwehrleute und Bergungstrupps seien an der Absturzstelle, hieß es von den Behörden. Über das Schicksal der Insassen wurde zunächst nichts bekannt. Dorfbewohner berichteten, dass die Maschine "komplett zerstört" wurde.

In einem Video, das im Internet zirkulierte, war aus der Ferne eine hohe Rauchwolke in den Hügeln zu sehen. Außerdem wurden Trümmerteile gezeigt, die Anrainer mit ihren Handys gefilmt haben sollen. Die Echtheit der Videos konnte zunächst nicht bestätigt werden.

Chinas Luftfahrtbehörde bestätigte den Absturz. Es seien 132 Menschen an Bord gewesen, einschließlich neun Besatzungsmitglieder. In ersten Berichten war noch von 133 Insassen die Rede gewesen. Ob es Überlebende gab, war zunächst unklar.

Der Absturz ereignete sich in einem entlegenen und hügeligen Gebiet des Kreises Teng rund 300 Kilometer von Guangzhou. Nach dem Absturz brach ein Waldbrand aus, der inzwischen gelöscht werden konnte, berichteten Augenzeugen am Montag nach Angaben der Nachrichtenseite "Jimu Xinwen". (red, APA, 21.3.2022)