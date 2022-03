Ein Flugzeug der Linie China Eastern Airlines ist am Montag in der Region Guangxi im Süden des Landes abgestürzt. Der Flug ging von Kunming nach Guangzhou, laut Informationen des chinesischen Staatsfernsehens CCTV befanden sich 133 Menschen an Bord. Rettungskräfte seien auf dem Weg zur Unfallstelle, hieß es.

Bei der Maschine handelte es sich um eine Boeing 737. In der gebirgigen Region brach ein Feuer aus. Ob es Überlebende gab, war zunächst unklar. (red, 21.3.2022)