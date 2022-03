Ein Essenslieferdienst ist rechtzeitig zum Frühlingsbeginn der Frage nachgegangen, in welcher österreichischen Stadt man am besten draußen essen kann

Laut Lieferando ist Salzburg die beste Stadt Österreichs für ein Essen im Freien. Foto: Getty Images/iStockphoto/extravagantni

Es wird wärmer und bald wird es wieder möglich sein, im Freien zu essen. Aber welche Stadt bietet das beste Essen im Freien? Dieser Frage ist der Lieferdienst Lieferando nachgegangen und hat unter anderem Variablen wie Atmosphäre, Essensqualität und Servicebewertungen von über 955.000 Restaurants in Europa ausgewertet. Für Österreich kam man zu folgendem Ergebnis:

Mit einer Gesamtbewertung von 4,19 von fünf Punkten wurde Salzburg zum besten Ort in Österreich für Essen im Freien gekürt. Mit der höchsten Bewertung für die Variable "Atmosphäre" unter allen untersuchten Städte (4,19/5) könne man ein "immenses kulturelles Ambiente erwarten, während man den Blick auf die Festung Hohensalzburg und die Berge genießt", heißt es bei Lieferando. Knapp drei von zehn Restaurants (28 Prozent) böten Sitzplätze im Freien an.

Nur 0,7 Prozent hinter Salzburg ist Graz mit einer Gesamtbewertung von 4,16 von fünf Punkten die am zweitbesten bewertete österreichische Stadt für Essen im Freien. Obwohl die Stadt in der Kategorie "Essensqualität" ganz vorne mitspielt, verpasst Graz den Spitzenplatz nur knapp. Es hapert bei der "Atmosphäre", meint man bei Lieferando. In dieser Beziehung lande Graz gemeinsam mit Innsbruck an letzter Stelle.

Die Bronzemedaille sichert sich Linz mit einer Gesamtbewertung von 4,12 von fünf Punkten. Trotz des zweithöchsten Anteils an Außengastronomie (24,05 Prozent) sei das Preis-Leistungs-Verhältnis mit 3,95/5 am schlechtesten, was das Essen in der Stadt etwas teurer mache, liest man.

Mit der zweithöchsten Anzahl an Außengastronomie (24 Prozent aller Restaurants) und der zweithöchsten Bewertung für die "Atmosphäre" liegt Klagenfurt mit einer Gesamtbewertung von 4,11 von fünf Punkten auf dem vierten Platz.

Auf Rang 5 kommt laut Lieferando Innsbruck: Fast ein Viertel (23,52 Prozent) der Lokale in Innsbruck bietet Sitzgelegenheiten im Freien. Wien landet auf Platz mit einem Gesamtscore von 4,10 von fünf Punkten.

Im gesamteuropäischen Ranking, rechnet der Lieferdienst vor, kommt Reykjavik auf den ersten Stockerlplatz. Die isländische Hauptstadt sei die beste europäische Stadt für Essen im Freien, heißt es. Reykjavik wurde mit einer Gesamtbewertung von 4,50/5 zur besten europäischen Stadt für Mahlzeiten im Freien gekürt und setzte sich damit gegen andere Städte wie Paris (3,94/5) durch.

Reykjavik ist nicht nur Spitzenreiter bei der Gesamtbewertung, sondern hat auch die besten Bewertungen für das Essen (4,42/5) und den Service (4,47/5) in ganz Europa, liest man.

Hinter Reykjavik folgt Heraklion. Da mehr als ein Drittel der Restaurants (35 Prozent) Sitzplätze im Freien anbieten, hat die Hauptstadt Kretas eine Gesamtbewertung von 4,40/5, 2,5 Prozent höher als Chania (4,29/5). Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet übrigens Sarajewo. (red, 21.3.2022)

