333.705 PCR-Tests wurden am Montag gemeldet, 31.872 davon vielen positiv aus. Foto: EPA/Hong

Am Montag wurden von Gesundheits- und Innenministerium 31.872 Neuinfektionen mit dem Coronavirus eingemeldet. 23 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Vor einer Woche, am Montag, den 14. März, gab es 34.220 Corona-Fälle.

Mit Stand vom Montag, 9.30 Uhr, befinden sich 3.077 Personen wegen einer Corona-Infektion in Behandlung in einem Krankenhaus. Davon müssen 217 intensivmedizinisch betreut werden.

Bisher gab es in Österreich 3.498.075 positive Testergebnisse. Insgesamt sind 15.432 Personen mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben und 3.044.808 wieder genesen.



Die Neuinfektionen in den Bundesländern von Sonntag auf Montag:

Burgenland: 1.315

Kärnten: 1.884

Niederösterreich: 7.929

Oberösterreich: 6.007

Salzburg: 1.567

Steiermark: 3.844

Tirol: 1.645

Vorarlberg: 1.105

Wien: 6.576

Mehr Zahlen zum Coronavirus finden Sie hier. (APA, 21.3.2022)