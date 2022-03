Ungeimpfte Kontaktpersonen müssen künftig auch im Freien eine FFP2-Maske tragen. Foto: imago images/Eibner

Wien – Alle Kontaktpersonen ohne vollständigen Corona-Immunschutz müssen seit Montag nicht mehr in Quarantäne. Stattdessen gelten für sie nun "Verkehrsbeschränkungen": Bei Kontakt mit anderen Personen muss durchgehend eine FFP2-Maske getragen werden, auch in Außenbereichen. Untersagt sind Besuche von Einrichtungen, wo dies nicht möglich ist, etwa Gastronomie oder Fitnessclubs. Auch Besuche in Gesundheitseinrichtungen sind untersagt.

Angekündigt worden war der Schritt der Regierung schon am vergangenen Dienstag, nun sind die Lockerungen in Kraft. Laut dem am Montag auf der Webseite des Gesundheitsministeriums veröffentlichten Empfehlungen zur Kontaktpersonennachverfolgung müssen als Kontaktpersonen Eingestufte bei Kontakt mit anderen Personen eine FFP2-Maske (oder höherwertig) tragen. Dies gilt auch innerhalb des privaten Wohnbereichs. Bei Kindern von sechs bis 14 Jahren reicht ein Mund-Nasen-Schutz, jüngere Kinder sind davon nicht erfasst.

Einschränkungen

Bei dieser Vorgabe handelt es sich um eine Empfehlung des Ministeriums, die per Erlass von den lokalen Gesundheitsbehörden im Einzelfall umgesetzt wird. Jeweils gut begründet kann die Behörde das Vorgehen in eigenem Ermessen entscheiden, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsressort.

Komplett untersagt ist Kontaktpersonen (auch mit Maske) der Besuch von Großveranstaltungen und Ähnlichem (Sportveranstaltungen, Konzerte ...). Auch der Besuch von Einrichtungen mit vulnerablen Personen oder "risikobehafteten Settings" ist nicht erlaubt. Das gilt etwa für Alten- und Pflegeheime, Gesundheitseinrichtungen, Obdachlosenheime, Gefängnisse oder Flüchtlingsheime. Möglich ist hingegen grundsätzlich das Verlassen der Wohnung sowie das Einkaufen, die Besorgung der Grundversorgung sowie die Arbeit, allerdings mit durchgängigem Tragen einer FFP2-Maske.

Weitere Änderung

Grundsätzlich nicht als Kontaktpersonen einzustufen sind vollständig immunisiert Personen mit drei "immunologischen Ereignissen" (zum Beispiel drei Impfungen) – bei Kindern bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr reichen zwei derartige Ereignisse. Auch Personen, die innerhalb der letzten drei Monate vor dem Kontakt von einer Infektion mit der Omikron-Variante genesen sind, gelten nicht als Kontaktperson. Ebenfalls nicht als Kontaktperson eingestuft werden Personen, sofern bei ihrem Kontakt zum bestätigten Fall "geeignete und nachvollziehbar korrekt umgesetzte Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos" angewandt wurden. Darunter fällt etwa das beiderseitige Tragen einer FFP2-Maske.

Die nächste Änderung der Quarantänebestimmungen wird Mitte der Woche erwartet: Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat angekündigt, dass dann die Quarantäneregeln für infizierte Mitarbeiter zumindest in Spitälern und Pflegehäusern gelockert werden. Argumentiert wird das im Wesentlichen mit der Überlastung des Personals angesichts der hohen Patientenzahlen.

Gleichzeitig soll am Mittwoch wieder die FFP2-Masken-Pflicht in Innenräumen gelten (allerdings nicht in Schulen). Dazu wird noch eine Verordnung des Gesundheitsministers erwartet, in der die Details geregelt werden. (APA, 21.3.2022)