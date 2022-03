Infiltriert mithilfe eines Kollegen den Ku-Klux-Klan: John David Washington als Undercover-Cop in "BlacKkKlansman" – ORF 1, 0.05 Uhr. Foto: ORF / David Lee

19.40 REPORTAGE

Re: Erzfeinde im Kosovo – Albaner und Serben streiten um Trepĉa-Mine Die Stadt Mitrovica ist geteilt zwischen dem serbisch geprägten Norden und dem ethnisch-albanischen Süden. Hier steht die Zentrale des Trepĉa-Konzerns. Die Werke des Bergbaukonzerns sind ebenso geteilt wie die Stadt und das gesamte Land. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENABEND

Thema Spezial: Krieg in der Ukraine Die Doku Putins Weg in den Krieg zeigt, wie ein KGB-Agent zum mächtigen Präsidenten wurde. Russlands Comeback auf der Bühne der Weltpolitik steht im Fokus von Putin – Die Rückkehr des russischen Bären (21.20).

Das Ukraine-Dilemma (22.20) thematisiert, wie sich geopolitische Veränderungen auf die Identität eines Landes auswirken. Boris Nemzow – Tod an der Kremlmauer (23.50) versucht Verwicklungen russischer Politik zu verdeutlichen. Zum Abschluss (1.20) geht es um die Tschechoslowakei und Europas tödlichste Grenze des Kalten Krieges. Bis 1.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Gas-Politik. Zu Gast im Studio ist OMV-Generaldirektor Alfred Stern. / Putins Ideologie. / Gekommen, um zu bleiben? / Massenquarantäne. Bis 22.00, ORF 2

21.20 COMING-OF-AGE

The Hate U Give (USA 2018, George Tilman, Jr.) Eine 16-jährige Afroamerikanerin (Amanda Stenberg) wird Zeugin eines Mordes durch einen Polizisten. Packendes, präzise beobachtetes Coming-of-Age-Movie mit einer großartigen Hauptdarstellerin und zugleich ein unmissverständlicher Aufruf zum Handeln. Bis 0.00, ATV

22.00 ZEITPORTRÄT

Das weiße Band (D 2009, Michael Haneke) Ein sittenstrenges Dorf in Norddeutschland am Vorabend des Ersten Weltkrieges, unerklärliche Gewalttaten als Spiegel einer erkalteten Gesellschaft. Meisterwerk von Michael Haneke. Bis 0.35, Servus TV

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Sängerin und Schauspielerin Dagmar Koller und der TV-Moderator Pierre M. Krause sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.35 TALK

Philosophisches Forum: Vorwärts in die Vergangenheit Der Krieg in der Ukraine hat das Vertrauen in die internationale Ordnung erschüttert. Zu Gast bei Barbara Stöckl und Konrad Paul Liessmann diskutieren Historiker und Gewaltforscher Jörg Baberowski, Philosophin Lisz Hirn, Kulturwissenschafter Wolfgang Müller-Funk sowie Theologin und Werteforscherin Regina Polak. Bis 0.05, ORF 2

0.05 POLITSATIRE

BlacKkKlansman (USA 2018, Spike Lee) Ein schwarzer Cop (John David Washington) infiltriert mit seinem jüdischen Kollegen (Adam Driver) den Ku-Klux-Klan. Spike Lee erzählt die unglaubliche, aber wahre Geschichte als witzige Politsatire, die sich zugleich vor der Blaxploitation-Welle der 1970er-Jahre verbeugt. Bis 2.10, ORF 1