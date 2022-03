Liebe Leserin, lieber Leser,

es hätte eigentlich eine motivierende Ansprache an das russische Volk werden sollen – doch neben technischen Pannen sorgte vor allem Wladimir Putins Jacke für Aufsehen, die umgerechnet über 12.000 Euro gekostet hat, während der Rest des Landes unter den Sanktionen leidet. Parallel dazu machen Menschen aus dem Westen Cold Calls bei der russischen Bevölkerung, und die Opposition tauscht sich über Memes aus. Am anderen Ende der Welt, in Brasilien, wird indes über eine Telegram-Sperre debattiert.

Außerdem haben wir das neue iPad Air getestet. Wir zeigen "Elden Ring"-Fans, welche Spiele sie sonst noch ausprobieren sollten. Und wir fragen uns, ob 2022 endlich das Jahr werden könnte, in dem Augmented Reality den Sprung in den Massenmarkt schafft.

Wir wünschen angenehme Lektüre!

Zorin OS 16 im Test: Immer noch das wohl beste Linux für Windows-Umsteiger

Microsoft warnt: Mitte Juni geht es dem Internet Explorer an den Kragen

Dampf statt Mikrowelle: Update stürzt Backofen von AEG in Identitätskrise

Moskauer Gericht bestätigt Verbot von Instagram und Facebook

EU billigt zwei Milliarden Euro für Breitbandausbau in Österreich

Nach 37 Jahren: Easteregg in Windows 1.0 entdeckt

Gamification: "Play for Ukraine" tätigt echte Cyberangriffe auf Russland